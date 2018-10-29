"Спартак" нанес один удар в створ в игре с "Рубином" – с пенальти

"Спартак" в гостях не сумел удержать победу над "Рубином" (1:1) в заключительном матче 12-го тура чемпионата России.Московский клуб за весь матч нанес один удар в створ. Пенальти, назначенный на 78-ой минуте, реализовал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.На счету казанской команды два удара в створ.