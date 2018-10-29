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"Спартак" нанес один удар в створ в игре с "Рубином" – с пенальти

"Спартак" в гостях не сумел удержать победу над "Рубином" (1:1) в заключительном матче 12-го тура чемпионата России.

Московский клуб за весь матч нанес один удар в створ. Пенальти, назначенный на 78-ой минуте, реализовал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

На счету казанской команды два удара в створ.
Теги: Спартак Рубин
Вчера, 23:39
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#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 00:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Critique
Сибирячок,
Это ты сцуко, фискал позорный! Сдал меня админу

дык... у него в башке опилки (причем сырые), это ж из всего видно...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  Коля Давидов   (Сегодня, 00:02)
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 29.10.2018 [жалоба]
#6  Critique   (Вчера, 23:58)
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[quote][/quote]Сибирячок,
Это ты сцуко, фискал позорный! Сдал меня админу, как с..ка последняя. Вроде за один клуб болеем. Это какой же мразью надо быть, чтобы своих сдавать?! Даже бомжи до такого не опускаются.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 23:57)
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online

Ну хоть попал и то хлеб))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  pfkegjbl 2  Мценск (Вчера, 23:50)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
И у кого там антифутбол?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Сцуки, верните Валеру.

Валера уже не тот... Он отринул романтику атакующего футбола, осознав что с ней он так и останется тренером-лузером, и теперь выжимает очки от печки не хуже Курбана smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  ckorp  Санкт-Петербург (Вчера, 23:45)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
А надо ли это Валере? Не споются они с хозяином.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Вчера, 23:41)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
рианчо проповедует атакующую игру.....
Сцуки, верните Валеру.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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