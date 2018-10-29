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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Стало известно о наказании для корреспондента, перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар" (20)
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Молодежка "Спартака" обыграла "Рубин"
Молодежка "Спартака" обыграла "Рубин"
"Спартак" нанес один удар в створ в игре с "Рубином" – с пенальти
"Спартак" в гостях не сумел удержать победу над "Рубином" (1:1) в заключительном матче 12-го тура чемпионата России.
Московский клуб за весь матч нанес один удар в створ. Пенальти, назначенный на 78-ой минуте, реализовал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.
На счету казанской команды два удара в створ.
Московский клуб за весь матч нанес один удар в створ. Пенальти, назначенный на 78-ой минуте, реализовал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.
На счету казанской команды два удара в створ.
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