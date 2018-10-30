Игорь Акинфеев: может еще "помучаю" всех своей игрой лет до 40

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:50
Денис Глушаков: верю в светлое будущее! (18)
Денис Глушаков: верю в светлое будущее! (18)
Вчера, 23:35
Валерий Рейнгольд: "Спартак" еще долго будет играть невнятно, нервозно и нестабильно (4)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" еще долго будет играть невнятно, нервозно и нестабильно (4)
Вчера, 23:25
Дмитрий Комбаров впервые за 3 года забил за "Спартак" (2)
Дмитрий Комбаров впервые за 3 года забил за "Спартак" (2)
Вчера, 23:03
Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак" (1)
Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак" (1)
Вчера, 22:53
Егор Сорокин забил гол спустя пять секунд после выхода на поле (5)
Егор Сорокин забил гол спустя пять секунд после выхода на поле (5)
Вчера, 22:51
Рауль Рианчо: думаю, что результат справедлив (4)
Рауль Рианчо: думаю, что результат справедлив (4)
Вчера, 22:24
"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (93)
"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (93)
Вчера, 22:08
Болельщики "Спартака" процитировали Карреру на баннере (фото) (4)
Болельщики "Спартака" процитировали Карреру на баннере (фото) (4)
Вчера, 21:29
Сергей Семак: каждый игрок "Зенита" может играть лучше, чем сегодня. Но спад неминуем (видео) (3)
Сергей Семак: каждый игрок "Зенита" может играть лучше, чем сегодня. Но спад неминуем (видео) (3)
Вчера, 20:54
Супер-Паредес, невезучие самарцы и фиаско Рохеля: оценки по итогам матча "Крылья Советов" - "Зенит"
Супер-Паредес, невезучие самарцы и фиаско Рохеля: оценки по итогам матча "Крылья Советов" - "Зенит"
Вчера, 20:48
Георгий Зотов: считаю, судья ошибочно удалил Рохеля (2)
Георгий Зотов: считаю, судья ошибочно удалил Рохеля (2)
Вчера, 20:02
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (12)
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (12)
Вчера, 19:53
"Зенит" в большинстве минимально выигрывает в Самаре (73)
"Зенит" в большинстве минимально выигрывает в Самаре (73)
Вчера, 19:43
"Бешикташ" хочет вернуть Лориса Кариуса в "Ливерпуль" (3)
"Бешикташ" хочет вернуть Лориса Кариуса в "Ливерпуль" (3)
Вчера, 19:25
"Рубин" — "Спартак": Глушаков и Еременко остались в запасе, Азмун не попал в заявку (39)
"Рубин" — "Спартак": Глушаков и Еременко остались в запасе, Азмун не попал в заявку (39)
Вчера, 19:16
Олег Романцев: Кононов - растущий специалист (4)
Олег Романцев: Кононов - растущий специалист (4)
Вчера, 18:47
Экс-футболист "Барселоны" и "Волги" Марк Кросас прокомментировал результат "эль-классико" (3)
Экс-футболист "Барселоны" и "Волги" Марк Кросас прокомментировал результат "эль-классико" (3)
Вчера, 18:25
Роналду: я ушел из "Реала" из-за Флорентино Переса
Роналду: я ушел из "Реала" из-за Флорентино Переса
Вчера, 17:57
Сергей Давыдов: Рианчо - человек-позитив (2)
Сергей Давыдов: Рианчо - человек-позитив (2)
Вчера, 17:49
Георгий Черданцев - об ошибке корреспондента: вы вообще понимаете, что такое прямой эфир? (27)
Георгий Черданцев - об ошибке корреспондента: вы вообще понимаете, что такое прямой эфир? (27)
Вчера, 17:37
Источник: Тихонов заменит Шалимова в "Химках" (7)
Источник: Тихонов заменит Шалимова в "Химках" (7)
Вчера, 17:07
Борис Игнатьев: я за Валерку Карпина (5)
Борис Игнатьев: я за Валерку Карпина (5)
Вчера, 16:56
"Крылья Советов" - "Зенит": Кузяев и Ерохин в стартовом составе (3)
"Крылья Советов" - "Зенит": Кузяев и Ерохин в стартовом составе (3)
Вчера, 16:43
ПСЖ повторил рекорд лондонского "Тоттенхэма" 1960 года (2)
ПСЖ повторил рекорд лондонского "Тоттенхэма" 1960 года (2)
Вчера, 16:32
Мурад Мусаев получит лицензию категории А весной 2019 года (5)
Мурад Мусаев получит лицензию категории А весной 2019 года (5)
Вчера, 16:11
Александр Самедов: мы очень хотим снова стать чемпионами (8)
Александр Самедов: мы очень хотим снова стать чемпионами (8)
Вчера, 15:58
Жозе Моуринью: мне не нравятся Микки-Маусы
Жозе Моуринью: мне не нравятся Микки-Маусы
Вчера, 15:34
Софьян Ханни вызван в сборную Алжира
Софьян Ханни вызван в сборную Алжира
Вчера, 15:16
Глава ФИФА выразил соболезнования "Лестеру"
Глава ФИФА выразил соболезнования "Лестеру"
Игорь Акинфеев: может еще "помучаю" всех своей игрой лет до 40
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что хотел бы продолжать карьеру как минимум до 40 лет.
"Думаю, что еще получится "помучать" всех своей игрой до 40, а может, и до 42 лет.
Меня в ЦСКА конкретно спросили, до сколько я сам хочу играть, я не стал уже наглеть, сказал, что до 36 лет надо держаться на этом высоком уровне, а дальше уже будет видно.
Была договоренность, что я отрабатываю срок контракта, а там, если будет позволять здоровье и все остальное, сядем за стол переговоров, и не будет проблемы продлить контракт", – сказал 32-летний Акинфеев.
Россия 24
"Думаю, что еще получится "помучать" всех своей игрой до 40, а может, и до 42 лет.
Меня в ЦСКА конкретно спросили, до сколько я сам хочу играть, я не стал уже наглеть, сказал, что до 36 лет надо держаться на этом высоком уровне, а дальше уже будет видно.
Была договоренность, что я отрабатываю срок контракта, а там, если будет позволять здоровье и все остальное, сядем за стол переговоров, и не будет проблемы продлить контракт", – сказал 32-летний Акинфеев.
Россия 24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.