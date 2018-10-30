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Игорь Акинфеев: может еще "помучаю" всех своей игрой лет до 40

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что хотел бы продолжать карьеру как минимум до 40 лет.

"Думаю, что еще получится "помучать" всех своей игрой до 40, а может, и до 42 лет.

Меня в ЦСКА конкретно спросили, до сколько я сам хочу играть, я не стал уже наглеть, сказал, что до 36 лет надо держаться на этом высоком уровне, а дальше уже будет видно.

Была договоренность, что я отрабатываю срок контракта, а там, если будет позволять здоровье и все остальное, сядем за стол переговоров, и не будет проблемы продлить контракт", – сказал 32-летний Акинфеев.

Россия 24
Теги: Акинфеев ЦСКА
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