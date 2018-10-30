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Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере

Защитник "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал итог матча со "Спартаком" (1:1).

"Мне давали установку выйти и побороться впереди. Эмоции самые положительные. Выйти на 90-й минуте и забить первым касанием... Думаю, такое бывает только раз в карьере.

Доволен, но хотелось бы, чтобы выиграли, поскольку играли дома. Мне сказали: "Выйди, поборись, а если будет возможность, то забей". Я забил, все хорошо.

Игра была равной. В целом, особо моментов не было ни у нас, ни у "Спартака". Ничья справедливый итог", – сказал Сорокин в эфире "Матч Премьер".
Теги: Сорокин Рубин Спартак
Сегодня, 09:32
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#1  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 10:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Спартак-мечты сбываются!)))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
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