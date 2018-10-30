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Орлов: есть ли у "Зенита" план "Б"? Зимой, если выпустят Кокорина, появится план "К"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о запасном плане игры "Зенита".

"Есть ли у "Зенита" план "Б"? А чем Заболотный на запасной план?

Может еще и Кокорина выпустят в декабре? Тогда появится уже не план "Б", а план "К". Я, конечно, не юрист, но мне кажется, Мамаева и Кокорина можно наказать условным сроком", - заявил Орлов.

"СЭ"
Теги: Орлов Зенит Кокорин Мамаев Дзюба Заболотный
Сегодня, 11:34
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(3)
#15  Руслан Сергеев   (Сегодня, 13:35)
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online

Юморист самоучка!
Регистрация: 13.05.2016 [жалоба]
#14  guns111  Выборг (Сегодня, 13:34)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
За такие сливы надо сажать. Вся страна, пустив слюну на трусы, ждет 12 лет обоим экстремистам, а эта падла уже всё знает и подпрыгивает от нетерпения... )))

Он просто стар, ем уже нечего бояться!


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 13:34)
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Болеет за:
«Зенит»
План "Б", по свинячей теории, это повальный подкуп судей, нам он не приемлен. А наш план, это самоотверженная и честная борьба в каждом матче всех, а не одного отдельно взятого игрока.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  guns111  Выборг (Сегодня, 13:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alx64
да этот сказать типа коментатыршка ч**********о из ч*******х уродов!!!!!!!и еще эта тварь здеся тявкает!!!!!!!!

Врача сюда!


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#11  alx64   (Сегодня, 13:25)
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да этот сказать типа коментатыршка ч**********о из ч*******х уродов!!!!!!!и еще эта тварь здеся тявкает!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#10  avnik  море (Сегодня, 13:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
За такие сливы надо сажать. Вся страна, пустив слюну на трусы, ждет 12 лет обоим экстремистам, а эта падла уже всё знает и подпрыгивает от нетерпения... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#9  Вадим Савин   (Сегодня, 13:04)
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  •  (10)

конченный коментатор точно у зенита есть
Регистрация: 10.05.2018 [жалоба]
#8  Kytarba  Сочи (Сегодня, 13:02)
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: dimon_1973
Это что ж выходит? Зе Болотного будет стулом гонять по полю уголовник? Аншлаг обеспечен :))


как там в известном анекдоте-
"Вот раньше на Руси какие мужики были! Нос горбинкой,куй дубинкой"_посмотри пля на этого Димон)) пля,это же настоящая баба.П1здец пля уголовник,ой пля как страшно joy еще и стулом при этом еще и Кокорин,ну это вообще крестный отец 4))..вот такие п1дар1 ,как этот не когда что ли не дрались..или их только п1дили и п1здили.Откуда пля столько ботаников..пля ху1кин пьяных ребят послал на куй,обозвал петухами.. ясно на месте ребят этот же Димон заявление написал бы в полицию, его оскорбили пля,ну вот не все такие м.рази,как этот Димон,а,многие на месте Кокорина так же откуяр1ли бы того же Пака и К.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#7  Makc33   (Сегодня, 12:27)
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Цитата: Korsar123
Зенит в срочном порядке убирает все стулья из тренировочной базы...

Привинчивает к полу
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 12:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Это что ж выходит? Зе Болотного будет стулом гонять по полю уголовник? Аншлаг обеспечен :))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 11:59)
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План давал всходы . На плантации трудились негры , а кот в пробковой панаме с кнутом пас трудящийся народ. Отгонял птиц , поставив чучело на кресте. План Р сработал.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Илья Планков   (Сегодня, 11:47)
  • -5
  •  (5)

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 30.10.2018 [жалоба]
#3  Медведь Русский   (Сегодня, 11:45)
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  •  (2)

операция Ы!!!...и другие приключения Шурика
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#2  Sergeevich   (Сегодня, 11:41)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#1  Korsar123   (Сегодня, 11:40)
  • +5
  •  (9)
online

Зенит в срочном порядке убирает все стулья из тренировочной базы...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
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