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Адвокат Кокорина: нас полностью устраивают условия содержания в СИЗО

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, рассказал, как обстоят дела у его клиента, который заключен под стражу до 8 декабря.

"С точки зрения защиты ничего не изменилось, новых апелляций мы больше не подавали. Пока нахожусь в процессе ознакомления с судебным актом апелляционной инстанции. Никаких вопросов по соблюдению Уголовно-процессуального кодекса и по условиям содержания доверителя у меня нет. Все в порядке", - заявил адвокат.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
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