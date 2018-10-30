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Геннадий Орлов: Карпину сейчас просто не прилично уходить из "Ростова"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина в "Спартак".

"У Карпина все неплохо складывается в "Ростове". И в этой ситуации бросать команду будет как-то даже неприлично. Правда, может быть, есть какая-то опция в его контракте, что если он получает предложение от определенного клуба, то может уйти.

Не знаю… Карпин – действительно неплохой тренер. Но как они расставались с Федуном? Он называл его сбитым летчиком", - сказал Орлов.

"СЭ"
Теги: Орлов Карпин Ростов Спартак
Сегодня, 12:37
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(1)
#6  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 13:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кожедуба сбили, а потом он и без ног летал.
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Да,жертва ЕГЭ.....Кожедуба ни разу ни сбили в Великой Отечественной,подбивали,но он всегда сажал самолет.А без ног воевал Маресьев.....
И как то несравним Валера Карпин с Иваном Никитовичем Кожедубом-масштаб личности не тот.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#5  Rasmuz   (Сегодня, 13:35)
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online

У каждого летчика есть риск упасть. Кожедуба сбили, а потом он и без ног летал. На сегодняшний Ростов при финансировании на порядок меньше, в таблице выше Спартака. Управлять футбольным клубом оказывается сложнее, чем нефть выкачивать и продавать.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#4  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 13:28)
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А семаку как из уфы было уходить, прилично?
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 13:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Неприлично мильон в карман засовывать - дочкам на мороженное. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  Makc33   (Сегодня, 12:54)
  • +5
  •  (7)

Конечно не прилично .Прилично это скупать пачками футболистов из того же Ростова по всяким мутным схемам
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:40)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно, наверняка, Карпин хотел бы вернуться с Федуном или без - вопрос другой.

Но стоит ли действительно сейчас бросать Ростов? Так же, как скорее всего не стоит Кононову бросать Арсенал... Лично мое мнение.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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