Геннадий Орлов: Карпину сейчас просто не прилично уходить из "Ростова"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина в "Спартак"."У Карпина все неплохо складывается в "Ростове". И в этой ситуации бросать команду будет как-то даже неприлично. Правда, может быть, есть какая-то опция в его контракте, что если он получает предложение от определенного клуба, то может уйти.Не знаю… Карпин – действительно неплохой тренер. Но как они расставались с Федуном? Он называл его сбитым летчиком", - сказал Орлов.