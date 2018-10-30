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Абель Эрнандес может успеть восстановиться к матчу с "Динамо"

По информации Bobsoccer.ru, форвард ЦСКА Абель Эрнандес в ближайшие дни будет готов приступить к тренировкам в основной группе без ограничений.

Уругваец даже модет оказаться в заявке на матч 13-го тура РПЛ с "Динамо", который состоится 3 ноября.
Теги: ЦСКА Динамо Эрнандес
Сегодня, 13:29
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#5  golden Axe   (Сегодня, 15:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Грушевского ВЧЕРА не читали?)

Он после ослочпоков что то ещё пишет?
Цитата: Batman

Я скажу вам больше, я уверен, что ЦСКА сейчас ждет хороший отрезок, потому что мы знаем, что на подходе к составу Абель Эрнандес

Так он уже идёт,отличный отрезок.А Грушевский смотрел календарь интересно?Вот мне бы очень хотелось чтобы Гончар с Динамо выпустил Эрнандеса,Тетех будет рад
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 14:59)
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online

Цитата: Batman
anonymous,
Я не господь бог...

вот и я про что, с такой личкой и такой хрустальный игрок... он же сначала не прошёл медосмотр, а потом видимо выбора не было
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Batman   (Сегодня, 14:42)
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Болеет за:
ЦСКА
anonymous,
Я не господь бог...
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 14:30)
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online

Цитата: Batman
Грушевского ВЧЕРА не читали?)

Я скажу вам больше, я уверен, что ЦСКА сейчас ждет хороший отрезок, потому что мы знаем, что на подходе к составу Абель Эрнандес. Только что я пообщался с Бистровичем, он сказал, что дней через 10 он уже мечтает начать работать в общей группе. Даже этих двух игроков будет достаточно для ЦСКА, чтобы прибавить. Поэтому я не страдаю какими-то пессимистическими настроениями из-за двух подряд поражений.

и насколько Эрнандеса хватит без травм?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 13:44)
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Болеет за:
ЦСКА
Грушевского ВЧЕРА не читали?)

Я скажу вам больше, я уверен, что ЦСКА сейчас ждет хороший отрезок, потому что мы знаем, что на подходе к составу Абель Эрнандес. Только что я пообщался с Бистровичем, он сказал, что дней через 10 он уже мечтает начать работать в общей группе. Даже этих двух игроков будет достаточно для ЦСКА, чтобы прибавить. Поэтому я не страдаю какими-то пессимистическими настроениями из-за двух подряд поражений.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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