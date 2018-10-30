Евгений Ловчев: Рианчо для "Спартака" не очень солидный вариант

Экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто возглавит красно-белых."Спартак", всегда жив, какие бы сложные времена ни были. Даже сейчас. Говорят не только про Кононова, но и про Карпина. Это нормальные варианты. Карпин прибавил по сравнению с тем спартаковским периодом, когда наошибался, когда не хотел учиться. Да, он такой же задиристый, но уже опытный, маститый тренер.Мне было бы интересно видеть Кононова в "Спартаке". Тем более Карпин, много наговорил про Федуна. Как они будут уживаться теперь?Что касается Рианчо, однозначно не слишком хороший вариант. Нужен кто-то посолиднее", — написал Ловчев.