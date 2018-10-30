Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Ловчев: Рианчо для "Спартака" не очень солидный вариант

Экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто возглавит красно-белых.

"Спартак", всегда жив, какие бы сложные времена ни были. Даже сейчас. Говорят не только про Кононова, но и про Карпина. Это нормальные варианты. Карпин прибавил по сравнению с тем спартаковским периодом, когда наошибался, когда не хотел учиться. Да, он такой же задиристый, но уже опытный, маститый тренер.

Мне было бы интересно видеть Кононова в "Спартаке". Тем более Карпин, много наговорил про Федуна. Как они будут уживаться теперь?

Что касается Рианчо, однозначно не слишком хороший вариант. Нужен кто-то посолиднее", — написал Ловчев.

Телеграм-канал Евгения Ловчева
Теги: Ловчев Рианчо Спартак
Сегодня, 14:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(5)
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:47)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Кононов не подойдёт.причины этому на поверхности. При федуге ,человеке эмоциональном,нужен тренер с темпераментом ,с эмоциями. У Кононова этого нет ,и не будет. Кононов подошёл бы в ЦСКА ,где владелец даёт творить.а так если не реанче ,то только бердыев .

flushed Так ему Галицкий давал творить,а потом Кадыров,однако этот творец уже исчерпал свои творенья сполна.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 15:34)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Серафимыч, иди лесом на три сосны
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:57)
  • -1
  •  (1)

Кононов не подойдёт.причины этому на поверхности. При федуге ,человеке эмоциональном,нужен тренер с темпераментом ,с эмоциями. У Кононова этого нет ,и не будет. Кононов подошёл бы в ЦСКА ,где владелец даёт творить.а так если не реанче ,то только бердыев .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.