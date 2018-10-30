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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Евгений Ловчев: Рианчо для "Спартака" не очень солидный вариант
Экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто возглавит красно-белых.
"Спартак", всегда жив, какие бы сложные времена ни были. Даже сейчас. Говорят не только про Кононова, но и про Карпина. Это нормальные варианты. Карпин прибавил по сравнению с тем спартаковским периодом, когда наошибался, когда не хотел учиться. Да, он такой же задиристый, но уже опытный, маститый тренер.
Мне было бы интересно видеть Кононова в "Спартаке". Тем более Карпин, много наговорил про Федуна. Как они будут уживаться теперь?
Что касается Рианчо, однозначно не слишком хороший вариант. Нужен кто-то посолиднее", — написал Ловчев.
Телеграм-канал Евгения Ловчева
"Спартак", всегда жив, какие бы сложные времена ни были. Даже сейчас. Говорят не только про Кононова, но и про Карпина. Это нормальные варианты. Карпин прибавил по сравнению с тем спартаковским периодом, когда наошибался, когда не хотел учиться. Да, он такой же задиристый, но уже опытный, маститый тренер.
Мне было бы интересно видеть Кононова в "Спартаке". Тем более Карпин, много наговорил про Федуна. Как они будут уживаться теперь?
Что касается Рианчо, однозначно не слишком хороший вариант. Нужен кто-то посолиднее", — написал Ловчев.
Телеграм-канал Евгения Ловчева
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