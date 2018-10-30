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Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, что казанский клуб подал апелляцию в арбитражный спортивный суд.

"Мы знали, что нас накажут, еще с прошлого лета. Это было очень ожидаемо. Только не знали, каким образом накажут. Клуб в 2014 году заключил мировое соглашение с УЕФА, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

В своем решении УЕФА отмечает, что в этом году была проведена большая работа, но она не входит в срок соглашения. Сейчас в клубе есть финансовая стабильность. Так что принятое решение чрезмерно жесткое.

Мы подали апелляцию в CAS. Будем бороться до последнего. Все решит суд, но мы не оставляем надежд", – цитирует Сайманова "Бизнес Online".
Теги: Рубин
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