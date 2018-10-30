Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:17
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
10:37
Сергей Кривохарченко: Показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (2)
Сергей Кривохарченко: Показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (2)
09:58
Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото) (2)
Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото) (2)
09:32
Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Вчера, 23:50
Денис Глушаков: верю в светлое будущее! (20)
Денис Глушаков: верю в светлое будущее! (20)
Вчера, 23:35
Валерий Рейнгольд: "Спартак" еще долго будет играть невнятно, нервозно и нестабильно (6)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" еще долго будет играть невнятно, нервозно и нестабильно (6)
Вчера, 23:25
Дмитрий Комбаров впервые за 3 года забил за "Спартак" (2)
Дмитрий Комбаров впервые за 3 года забил за "Спартак" (2)
Вчера, 23:03
Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак" (4)
Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак" (4)
Вчера, 22:53
Егор Сорокин забил гол спустя пять секунд после выхода на поле (5)
Егор Сорокин забил гол спустя пять секунд после выхода на поле (5)
Вчера, 22:51
Рауль Рианчо: думаю, что результат справедлив (5)
Рауль Рианчо: думаю, что результат справедлив (5)
Вчера, 22:24
"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (96)
"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (96)
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, что казанский клуб подал апелляцию в арбитражный спортивный суд.
"Мы знали, что нас накажут, еще с прошлого лета. Это было очень ожидаемо. Только не знали, каким образом накажут. Клуб в 2014 году заключил мировое соглашение с УЕФА, чтобы улучшить финансовую ситуацию.
В своем решении УЕФА отмечает, что в этом году была проведена большая работа, но она не входит в срок соглашения. Сейчас в клубе есть финансовая стабильность. Так что принятое решение чрезмерно жесткое.
Мы подали апелляцию в CAS. Будем бороться до последнего. Все решит суд, но мы не оставляем надежд", – цитирует Сайманова "Бизнес Online".
"Мы знали, что нас накажут, еще с прошлого лета. Это было очень ожидаемо. Только не знали, каким образом накажут. Клуб в 2014 году заключил мировое соглашение с УЕФА, чтобы улучшить финансовую ситуацию.
В своем решении УЕФА отмечает, что в этом году была проведена большая работа, но она не входит в срок соглашения. Сейчас в клубе есть финансовая стабильность. Так что принятое решение чрезмерно жесткое.
Мы подали апелляцию в CAS. Будем бороться до последнего. Все решит суд, но мы не оставляем надежд", – цитирует Сайманова "Бизнес Online".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.