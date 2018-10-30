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Двое аргентинцев из "Зенита" получили вызов в национальную команду

Футболисты "Зенита" Эмануэль Маммана и Леандро Паредес вызваны в сборную Аргентины.

Футболисты выступят за национальную команду в двух товарищеских матчах против Мексики в середине ноября.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Сборная Аргентины Маммана Паредес
Сегодня, 14:26
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