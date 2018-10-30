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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Источник: английский клуб предложил 5 млн евро за Федора Чалова
Руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал, что клуб из середины таблица АПЛ предложил 5 млн евро за нападающего ЦСКА Федора Чалова.
"На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Федору Чалову. Названия говорить не буду, чтобы не прерывать дальнейшие отношения. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ.
Я уточнил у коллеги: "Сколько готовы предложить?". Он ответил 5 млн евро. Это не очень адекватное предложение – даже доносить до руководства ЦСКА нет смысла.
В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят – 4-5 млн евро. Сумма хорошая. Но мы – Россия. Плюс ЦСКА – это клуб, который умеет продавать. Они информацию приняли к сведению", - рассказал Зинин.
"Чемпионат"
"На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Федору Чалову. Названия говорить не буду, чтобы не прерывать дальнейшие отношения. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ.
Я уточнил у коллеги: "Сколько готовы предложить?". Он ответил 5 млн евро. Это не очень адекватное предложение – даже доносить до руководства ЦСКА нет смысла.
В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят – 4-5 млн евро. Сумма хорошая. Но мы – Россия. Плюс ЦСКА – это клуб, который умеет продавать. Они информацию приняли к сведению", - рассказал Зинин.
"Чемпионат"
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