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Источник: английский клуб предложил 5 млн евро за Федора Чалова

Руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал, что клуб из середины таблица АПЛ предложил 5 млн евро за нападающего ЦСКА Федора Чалова.

"На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Федору Чалову. Названия говорить не буду, чтобы не прерывать дальнейшие отношения. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ.

Я уточнил у коллеги: "Сколько готовы предложить?". Он ответил 5 млн евро. Это не очень адекватное предложение – даже доносить до руководства ЦСКА нет смысла.

В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят – 4-5 млн евро. Сумма хорошая. Но мы – Россия. Плюс ЦСКА – это клуб, который умеет продавать. Они информацию приняли к сведению", - рассказал Зинин.

"Чемпионат"
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 15:01
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#20  golden Axe   (Сегодня, 15:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: golden Axe
зачем их пиарить,когда они ещё пригодятся нам


Уже пригодились вчера. И классно себя при этом пропиарили... )))))

Так они и не играли вчера,главное чтобы с Цска сыграли))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#19  anonymous   (Сегодня, 15:49)
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online

Цитата: golden Axe
,а нас их нет,куда не плюнь одни топчики и ни одной пустышки

их имена в студию sweat_smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#18  golden Axe   (Сегодня, 15:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: golden Axe
А у нас и пустышек нет


У вас ДАЖЕ пустышек нет... )))

Можешь смело гордиться что у вас есть пустышки,а нас их нет,куда не плюнь одни топчики и ни одной пустышки worried
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#17  Angelsh   (Сегодня, 15:46)
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online

Чалову ещё совсем рано куда-то ехать. Как минимум года три нужно поиграть на стабильном уровне в ЦСКА, и не потеряться как выстрелившие а потом сдавшие Сычёв, Измайлов и компания.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#16  SPV  Bryansk (Сегодня, 15:43)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чалов только может днищу забивать и то не регулярно , не найдете вы его голов Спартаку,Локо,Зениту, Краснодару
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#15  cska1971  Москва (Сегодня, 15:43)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: golden Axe
зачем их пиарить,когда они ещё пригодятся нам


Уже пригодились вчера. И классно себя при этом пропиарили... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#14  golden Axe   (Сегодня, 15:42)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
golden Axe,
ты наверное весь исчесался в ожидании подобной новости?

Их каждый день хватает .Головин летом перешёл,а все пишут и чего то жду от него,впрочем дождались уже,на каком там месте Монако идёт? ))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#13  cska1971  Москва (Сегодня, 15:41)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: golden Axe
А у нас и пустышек нет


У вас ДАЖЕ пустышек нет... )))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#12  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:38)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Совсем Гинера не уважают, продаст не меньше чем 10-12 М.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#11  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:37)
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
ты наверное весь исчесался в ожидании подобной новости?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#10  golden Axe   (Сегодня, 15:33)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous

Цитата: golden Axe
Цитата: cska1971
Цитата: golden Axe
Гинер деревянного ослика хочет втюхать...

И ведь втюхает. А кому нужны ваши?
А у нас и пустышек нет,так же как и нет необходимости в дёшевом пиаре
Кутепов, Комбаров, Глушаков, Зе Луиш, Адриано - это кто? боюсь их даже в чемпионшип на впарить.

А кто их пиарит как того же Головина?Ещё раз для ослов,у Спартака нет необходимости в дёшевом пиаре,так как нет проблем с финансами и нет долгов,как у Гинера,поэтому и нет необходимости кого то пиарить,кстати Зе Луиш и Адриано классные шедевры в авоську Сухоряну отгружали,а гол Адриано в очко Акинфейки,просто песня и зачем их пиарить,когда они ещё пригодятся нам.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#9  anonymous   (Сегодня, 15:24)
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: golden Axe
Цитата: cska1971
Цитата: golden Axe
Гинер деревянного ослика хочет втюхать...


И ведь втюхает. А кому нужны ваши?

А у нас и пустышек нет,так же как и нет необходимости в дёшевом пиаре stuck_out_tongue_winking_eye

Кутепов, Комбаров, Глушаков, Зе Луиш, Адриано - это кто? боюсь их даже в чемпионшип на впарить...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#8  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:18)
  • 0
  •  (2)

Приходите через пару лет. С 20-ю миллионами.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#7  golden Axe   (Сегодня, 15:16)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: golden Axe
Гинер деревянного ослика хочет втюхать...


И ведь втюхает. А кому нужны ваши?

А у нас и пустышек нет,так же как и нет необходимости в дёшевом пиаре stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#6  Korsar123   (Сегодня, 15:12)
  • +3
  •  (3)

молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят – 4-5 млн евро. Сумма хорошая. Но мы – Россия

Последними словами все сказано. У нас тут при катастрофическом обнищании населения, сумма в 5 млн евро на нашем футбольном рынке считается копейками... поэтому и живем в ..опе
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 15:11)
  • +5
  •  (11)
online

Цитата: golden Axe
Гинер деревянного ослика хочет втюхать...


И ведь втюхает. А кому нужны ваши?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 15:10)
  • +7
  •  (9)
online

Цитата: golden Axe
Вот и запущен очередной пиар,Гинер деревянного ослика хочет втюхать...А купит опять Монако,мало им одной распиаренной пустышки))

хочет и хочет, а Спартаку никому из русских "звезд" не втюхать, как бы не хотели
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 15:08)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
safonas,
Это его третий сезон.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#2  golden Axe   (Сегодня, 15:05)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и запущен очередной пиар,Гинер деревянного ослика хочет втюхать...А купит опять Монако,мало им одной распиаренной пустышки))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 15:04)
  • +1
  •  (7)

а сколько он хотел услышать за игрока который проводит по сути свой первый сезон?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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