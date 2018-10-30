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Курбан Бердыев: да, у нас проблемы с финансами, но все эти вопросы вполне решаемы

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев пояснил свои слова о финансовых проблемах казанского клуба.

Напомним, ранее заслуженный тренер России Герман Зонин дал интервью, в котором сказал, что Бердыев жаловался на катастрофическое положение дел в "Рубине".

"Герман Зонин переживает за клуб, он спросил, как дела. Я ответил, что есть определенные финансовые проблемы, но все эти вопросы решаемы. То есть вот в таком плане поговорили.

Правда, интервью с ним вышло с таким контекстом, что я куда-то жаловался. Мы уже не в том возрасте, чтобы жаловаться, тем более вы знаете наш тренерский путь, у нас всегда чего-то не хватает, поэтому к этому привыкли", – сказал Бердыев.

ТАСС

Теги: Рубин Бердыев
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