Адвокат Мамаева: мой клиент каждый день получает по 50 писем с поддержкой от болельщиков

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что его клиенту приходит очень много писем в СИЗО."Мой клиент получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. Люди даже слагают стихи в этих письмах", – рассказал Бушманов.Напомним, Павел Мамаев и братья Кокорины помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря.