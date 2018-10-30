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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Адвокат Мамаева: мой клиент каждый день получает по 50 писем с поддержкой от болельщиков
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что его клиенту приходит очень много писем в СИЗО.
"Мой клиент получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. Люди даже слагают стихи в этих письмах", – рассказал Бушманов.
Напомним, Павел Мамаев и братья Кокорины помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря.
RT
"Мой клиент получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. Люди даже слагают стихи в этих письмах", – рассказал Бушманов.
Напомним, Павел Мамаев и братья Кокорины помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря.
RT
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