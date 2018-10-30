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Адвокат Мамаева: мой клиент каждый день получает по 50 писем с поддержкой от болельщиков

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что его клиенту приходит очень много писем в СИЗО.

"Мой клиент получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. Люди даже слагают стихи в этих письмах", – рассказал Бушманов.

Напомним, Павел Мамаев и братья Кокорины помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря.

RT
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 15:49
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(1)
#7  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 17:33)
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: verhdon27
Г-н Бушманов, а Вы что сами читали эти письма или Вам о содержимом рассказывает Мамаев?

Да он их сам и пишет. адвокат базу собирает, чтобы требовать у суда отпустить своего подзащитного. Неужели верят, что в XXI веке кто-то пишет письма на бумажном носителе? Если кто-то и поддерживает Мамаева (думаю и такие есть), то делает это в интернете, а такие письма к делу не пришьешь


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:44)
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Все 50 писем от Назарова, в стихах.

И из Монако, с благодарностью за шампусик.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 16:26)
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Цитата: verhdon27
Г-н Бушманов, а Вы что сами читали эти письма или Вам о содержимом рассказывает Мамаев?


Более того перечитывает по нескольку раз вслух. Шакалья стая роняя вонючие слюни бегала по кругу. Китайца прихватила желтая лихорадка, глаза заплыли от жира , 2 дня до кончины. Оркестр , подушечка с орденами и в последний путь, господа.
ЗОЖ


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Charodei  Борзя (Сегодня, 16:24)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Из гей клубов по ходу ему пишут поклонники.После своих голубых похождений с Кокошей,он в их среде востребован.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#3  ржд гуд  саратов (Сегодня, 16:10)
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Болеет за:
«Спартак»
Ага, оды ему слагают за хулиганку! А если посодю-ют , то сложат легенды!
Адвокат, Мамай - не Робин Гуд, потерявший края эпатировавший до Бутырки самодур с непомерным Эго.
Может, изменится после отбытия наказания по приговору суда...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:03)
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Болеет за:
«Ростов»
Г-н Бушманов, а Вы что сами читали эти письма или Вам о содержимом рассказывает Мамаев?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 15:57)
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Правильно. А китаец получит посылочку с последним китайским предупреждением.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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