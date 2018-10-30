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Станислав Черчесов стал лауреатом международной премии "Arctic Awards"

Главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову присуждена премия "Arctic Awards" в специальной номинации "За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения". Поскольку 1 декабря 2018 года, когда состоится официальная церемония награждения международной премии "Arctic Awards", Черчесов будет находиться в Дублине на жеребьевке отборочного этапа Чемпионата Европы-2020, организаторы приняли решение вручить награду досрочно.

"Удачное выступление национальной сборной на Чемпионате мира позволило изменить отношение общества к футболу. И мы обязательно продолжим двигаться в этом направлении", — отметил в свою очередь Станислав Черчесов. "Я благодарю Вас за награду. Понятно, что вручают ее мне, но это не до конца справедливо, поскольку успех был возможен только благодаря всей нашей большой команде. Уже на следующем сборе я передам игрокам Ваши добрые слова и пожелания. Еще раз благодарим Вас за внимание и, в свою очередь, желаем Arctic World Club успехов в следующих проектах", — цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
Теги: Черчесов
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