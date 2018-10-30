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Сергей Юран: Федун говорил, что Карпин сбитый летчик, какая речь может быть о переговорах?

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран порассуждал, кто может возглавить красно-белых.

"Кто может возглавить "Спартак"? Очень много разговоров и слухов насчет кандидатур. Когда определятся со специалистом, тогда уже можно будет говорить, правильное это решение или нет. Фраза Федуна про сбитого летчика и возвращение Карпина в "Спартак"? Господин Федун говорил, что Валерий Карпин сбитый летчик, какая речь может быть о переговорах с Карпиным? Это тем более слухи. Когда Федун скажет, с кем определился насчет фигуры главного тренера, тогда можно будет детально обсуждать эту тему", цитирует Юрана Sport24.ru..
Теги: Юран Федун Карпин
Сегодня, 17:05
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#2  __Nemo__   (Сегодня, 17:54)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Сбитый летчик, и что? Что дальше? сбили, сел в другой самолёт и полетел.
За битого 2-х небитых дают. (Суворов)


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Ваше безволие станет легендой. (с)
Регистрация: 21.06.2009 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 17:10)
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Болеет за:
«Зенит»
Летчик-налетчик. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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