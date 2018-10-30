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Станислав Черчесов может возглавить "Фенербахче"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Фенербахче".

Как сообщает "Чемпионат", 55-летний специалист является одним из главных претендентов на пост тренера стамбульского клуба.

Тем не менее, назначение Черчесова маловероятно, поскольку он, скорее всего, не согласится на совмещение постов.

В воскресенье "Фенербахче" отправил в отставку Филлипа Коку.
Теги: Черчесов Фенербахче
Сегодня, 17:15
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#2  лад  USSR (Сегодня, 17:47)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Какие только небылицы не услышишь.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 17:20)
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online

anguished
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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