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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Станислав Черчесов может возглавить "Фенербахче"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Фенербахче".
Как сообщает "Чемпионат", 55-летний специалист является одним из главных претендентов на пост тренера стамбульского клуба.
Тем не менее, назначение Черчесова маловероятно, поскольку он, скорее всего, не согласится на совмещение постов.
В воскресенье "Фенербахче" отправил в отставку Филлипа Коку.
Как сообщает "Чемпионат", 55-летний специалист является одним из главных претендентов на пост тренера стамбульского клуба.
Тем не менее, назначение Черчесова маловероятно, поскольку он, скорее всего, не согласится на совмещение постов.
В воскресенье "Фенербахче" отправил в отставку Филлипа Коку.
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