Кононов готов возглавить "Спартак". Федун примет решение, когда вернется с отдыха

Фаворит на пост главного тренера красно-белых на данный момент Олег Кононов, который занимает аналогичную должность в тульском "Арсенале"."Спартак" согласовал эту кандидатуру внутри клуба, договорился с Кононовым о контракте, который составил тренировочный план московской команды уже на эту неделю и сформировал свой штаб.В понедельник тренер устраивал прощальный обед, пригласив на него футболистов оружейников, однако, не получив окончательного подтверждения от "Спартака", 52-летний специалист просто угостил игроков – они сочли это мероприятие чем-то вроде тимбилдинга. Сегодня Кононов в составе делегации "Арсенала" вылетел в Грозный на матч 1/8 финала Кубка России – встреча состоится в среду.Впрочем, у одного из высокопоставленных сотрудников "Спартака" нет твердой уверенности в том, что Кононов сумеет справиться с давлением – и именно этим вызвано обращение к кандидатуре Валерия Карпина.