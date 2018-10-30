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Кононов готов возглавить "Спартак". Федун примет решение, когда вернется с отдыха

Фаворит на пост главного тренера красно-белых на данный момент Олег Кононов, который занимает аналогичную должность в тульском "Арсенале".

"Спартак" согласовал эту кандидатуру внутри клуба, договорился с Кононовым о контракте, который составил тренировочный план московской команды уже на эту неделю и сформировал свой штаб.

В понедельник тренер устраивал прощальный обед, пригласив на него футболистов оружейников, однако, не получив окончательного подтверждения от "Спартака", 52-летний специалист просто угостил игроков – они сочли это мероприятие чем-то вроде тимбилдинга. Сегодня Кононов в составе делегации "Арсенала" вылетел в Грозный на матч 1/8 финала Кубка России – встреча состоится в среду.

Впрочем, у одного из высокопоставленных сотрудников "Спартака" нет твердой уверенности в том, что Кононов сумеет справиться с давлением – и именно этим вызвано обращение к кандидатуре Валерия Карпина.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Федун Спартак
Сегодня, 18:17
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(7)
#16  Liberator  Монако (Сегодня, 19:34)
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Болеет за:
«Зенит»
Ах, вон оно что, Лёня решил отдохнуть от своего несуразного проекта, заодно понаблюдать, как свиньи срутся. А ведь он молодец, умеет себе цену набить и показать, чей Спартак, и кто в нём главный. А то тут среди свиней бытует мнение Спартак вечен. Захочет Арнолдыч, и нету Спартака, и клал он на вас спробором.
Ладно, ладно. шутка. успокойтесь, ваш Спартак, ваш.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#15  Batman   (Сегодня, 19:31)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
а что, Федун устал ?

А ты думаешь по скачкам и Золотым граммофонам легко ходить?)))

Цитата: Lestat
Барин в отпуске, игрушка подождет smile

самое грустное, что действительно так. Клуб со своим беременным ромбиком, называется фекалоэсэм, может делать что хошь с ним...
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#14  Л. Месси  Антарктида (Сегодня, 19:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dima94
Я чего-то не понимаю? Выгнал Карреру, практически оставил в подвешенном состоянии и Кононова и его Арсенал, Спартак без главного тренера, а САМ где-то ОТДЫХАЕТ??? И это, что для Федуна в порядке вещей?

Не удивляйся. Это, млять, федун!
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
#13  Владимир Панфилов   (Сегодня, 19:22)
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Ни какой заботы,просто бардак!
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#12  лад  USSR (Сегодня, 19:03)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Принимаем решения между перекусами. Очень по деловому у Федуна устроено.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#11  Lestat  Москва (Сегодня, 19:03)
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  •  (4)

Барин в отпуске, игрушка подождет smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#10  cska1971  Москва (Сегодня, 18:48)
  • +1
  •  (11)
online

Ну не отменять же отпуск из-за 10%... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#9  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:43)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Писали ведь, что окончательное слово не за Федуном а за Алекперовым.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 18:41)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Ох и тяжёл же труд журналиста!) Есть бла-бла - есть бабло, нет бла-бла - нет бабла...((

Как раз такие темы им на руку, долгоиграющие, с массой всевозможных слухов, версий, и возможности проявить своё сочувствие будущему избраннику(потом то его с говном надо будет кушать, по закону жанра).


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Lols  Лондон (Сегодня, 18:36)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
laughing laughing smiley
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#6  Савелий  Россия (Сегодня, 18:34)
  • +9
  •  (9)
online

Ох и тяжёл же труд журналиста!) Есть бла-бла - есть бабло, нет бла-бла - нет бабла...((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 18:27)
  • +1
  •  (9)

Это уже верх по.уизма!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  Roganov   (Сегодня, 18:25)
  • +5
  •  (9)
online

Какой цирк журнашлюги устроили своими говновбросами >_<
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:24)
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Совсем Арнольдыч себя не жалеет...отдохнуть ему надо...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  dima94  королев (Сегодня, 18:24)
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Я чего-то не понимаю? Выгнал Карреру, практически оставил в подвешенном состоянии и Кононова и его Арсенал, Спартак без главного тренера, а САМ где-то ОТДЫХАЕТ??? И это, что для Федуна в порядке вещей?


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Ворчунишка-хулиган
Регистрация: 29.07.2007 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:20)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
а что, Федун устал ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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