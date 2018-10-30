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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Кононов готов возглавить "Спартак". Федун примет решение, когда вернется с отдыха
Фаворит на пост главного тренера красно-белых на данный момент Олег Кононов, который занимает аналогичную должность в тульском "Арсенале".
"Спартак" согласовал эту кандидатуру внутри клуба, договорился с Кононовым о контракте, который составил тренировочный план московской команды уже на эту неделю и сформировал свой штаб.
В понедельник тренер устраивал прощальный обед, пригласив на него футболистов оружейников, однако, не получив окончательного подтверждения от "Спартака", 52-летний специалист просто угостил игроков – они сочли это мероприятие чем-то вроде тимбилдинга. Сегодня Кононов в составе делегации "Арсенала" вылетел в Грозный на матч 1/8 финала Кубка России – встреча состоится в среду.
Впрочем, у одного из высокопоставленных сотрудников "Спартака" нет твердой уверенности в том, что Кононов сумеет справиться с давлением – и именно этим вызвано обращение к кандидатуре Валерия Карпина.
"Спорт-Экспресс"
"Спартак" согласовал эту кандидатуру внутри клуба, договорился с Кононовым о контракте, который составил тренировочный план московской команды уже на эту неделю и сформировал свой штаб.
В понедельник тренер устраивал прощальный обед, пригласив на него футболистов оружейников, однако, не получив окончательного подтверждения от "Спартака", 52-летний специалист просто угостил игроков – они сочли это мероприятие чем-то вроде тимбилдинга. Сегодня Кононов в составе делегации "Арсенала" вылетел в Грозный на матч 1/8 финала Кубка России – встреча состоится в среду.
Впрочем, у одного из высокопоставленных сотрудников "Спартака" нет твердой уверенности в том, что Кононов сумеет справиться с давлением – и именно этим вызвано обращение к кандидатуре Валерия Карпина.
"Спорт-Экспресс"
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