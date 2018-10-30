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Гендиректор "Арсенала": Кононов улетел с командой на матч в Грозный

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что главный тренер Олег Кононов улетел с командой в Грозный на матч 1/8 финала Кубка России с "Ахматом".

Ранее сообщалось о возможном назначении Кононова на пост главного тренера "Спартака".

"Никаких предпосылок для ухода Олега Кононова в "Спартак" нет абсолютно. Нет никаких проблем. Тренировки проводятся штатно. Кононов улетел с командой в Грозный на матч с "Ахматом". Назначение в "Спартак"? Футбольный клуб "Арсенал" слухи не комментирует", - сказал Балашов.

На прошлой неделе комментатор Нобель Арустамян утверждал, что "Арсенал" и Кононов начнут процедуру по расторжению контракта после 12-го тура РПЛ, который завершился вчера, 29 октября.

"Спорт24".
Теги: Арсенал Кононов
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