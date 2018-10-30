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Сборная России U17 проиграла Дании U17 в отборе Евро-2019

В третьем матче 1-го отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года U17 юношеская сборная России потерпела поражение от Дании.

Молодежный чемпионат Европы-2019

3 тур

Дания U17 – Россия U17 1:0

Гол: Сёренсен, 74

Дания: Юнгдаль, Мадсен, Хохр, Фуглсанг, Оббекьер, Лунн, Ибсен, Сёренсен, Зор (Гедстет, 88), Кроне (Линд, 70), Дамтофт (Карстенес, 70)

Россия: Яворский, Логачев, Котин, Новиков, Конюхов, Шамкин, Щетинин, Муталиев, Аванесян (Кратков, 46), Савинов, Голятов (Шаповалов, 46)

Предупреждения: Мадесон, 42, Кроне, 89
Теги: Молодежная сборная России
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