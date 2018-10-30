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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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18:08
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Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Сборная России U17 проиграла Дании U17 в отборе Евро-2019
В третьем матче 1-го отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года U17 юношеская сборная России потерпела поражение от Дании.
Молодежный чемпионат Европы-2019
3 тур
Дания U17 – Россия U17 1:0
Гол: Сёренсен, 74
Дания: Юнгдаль, Мадсен, Хохр, Фуглсанг, Оббекьер, Лунн, Ибсен, Сёренсен, Зор (Гедстет, 88), Кроне (Линд, 70), Дамтофт (Карстенес, 70)
Россия: Яворский, Логачев, Котин, Новиков, Конюхов, Шамкин, Щетинин, Муталиев, Аванесян (Кратков, 46), Савинов, Голятов (Шаповалов, 46)
Предупреждения: Мадесон, 42, Кроне, 89
Молодежный чемпионат Европы-2019
3 тур
Дания U17 – Россия U17 1:0
Гол: Сёренсен, 74
Дания: Юнгдаль, Мадсен, Хохр, Фуглсанг, Оббекьер, Лунн, Ибсен, Сёренсен, Зор (Гедстет, 88), Кроне (Линд, 70), Дамтофт (Карстенес, 70)
Россия: Яворский, Логачев, Котин, Новиков, Конюхов, Шамкин, Щетинин, Муталиев, Аванесян (Кратков, 46), Савинов, Голятов (Шаповалов, 46)
Предупреждения: Мадесон, 42, Кроне, 89
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