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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Скаут "МЮ" просматривал Игнатова во время матча "Рубин" - "Спартак"
Матч 12-го тура РПЛ между "Рубином" и "Спартаком" посетил скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда, специализирующий по футболистам, выступающим в Восточной Европе.
По данным "Спорт-Экспресса", клуб просматривал хавбека красно-белых Михаила Игнатова.
В текущем сезоне Игнатов провел 7 матчей за "Спартак" и забил один гол. Красно-белые после 12 туров занимают 5-е место в чемпионате России, имея в активе 19 очков.
По данным "Спорт-Экспресса", клуб просматривал хавбека красно-белых Михаила Игнатова.
В текущем сезоне Игнатов провел 7 матчей за "Спартак" и забил один гол. Красно-белые после 12 туров занимают 5-е место в чемпионате России, имея в активе 19 очков.
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