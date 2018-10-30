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Скаут "МЮ" просматривал Игнатова во время матча "Рубин" - "Спартак"

Матч 12-го тура РПЛ между "Рубином" и "Спартаком" посетил скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда, специализирующий по футболистам, выступающим в Восточной Европе.

По данным "Спорт-Экспресса", клуб просматривал хавбека красно-белых Михаила Игнатова.

В текущем сезоне Игнатов провел 7 матчей за "Спартак" и забил один гол. Красно-белые после 12 туров занимают 5-е место в чемпионате России, имея в активе 19 очков.
Теги: Игнатов Манчестер Юнайтед Спартак
Сегодня, 19:43
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9
(3)
#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:09)
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Цитата: Batman
- Вы были на стадионе? – вопрос Килибарде.

Да Чалова он просматривал графин, полностью просмотрел , не увидел - ошибся стадионом
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  Angelsh   (Сегодня, 21:00)
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  •  (0)

Какой Игнатов, он даже в Спартаке не заиграл, куда ему МЮ.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#7  Миша Люберцы   (Сегодня, 20:55)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас прочитал, что просматривали Максименко... Де Хея , получит пинка под жопу... Лучше бы к Реброву присмотрелись... А то парень, к табуретки прилип...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#6  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 20:54)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Игнатов был хорош, остается парню пожелать Удачи! wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#5  Андрей Негодин   (Сегодня, 20:53)
  • -1
  •  (1)

а кто его отпустит во первых Мишку , он лидер команды
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
#4  оптимист  чебоксары (Сегодня, 20:14)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
К завтрему до Глушакова дойдут
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#3  golden Axe   (Сегодня, 19:56)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Петковича ведут))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  Batman   (Сегодня, 19:50)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Roganov,
- Вы были на стадионе? – вопрос Килибарде.

- Да, конечно, не отрицаю.

- Цель поездки – наблюдение за 18-летним хавбеокм москвичей Михаилом Игнатовым?

- Это очень хорошо, что все "знают", кого я смотрел. Эту информацию не разглашаю. Просматриваю все команды на территориях, за которые отвечаю.

- Но вы следили именно за игроками "Спартака"?

- Я постоянно проживаю в России, так что курирую это направление, а также Украину и Турцию. Часто посещаю встречи РПЛ, слежу за футболистами, которые потенциально могут быть интересны "МЮ".

- То есть смотрели, чтобы просто пополнить базу по России, внести туда информацию по молодым красно-белым?

- Конечно - если я был в России, то собирал информацию по игрокам из ее лиги. Повторяю: отслеживаем всех, кто может быть интересен.

- А какое впечатление на вас произвел Игнатов?

- Не стану отвечать на вопрос. Как и по поводу любого другого игрока.

- Намекните.

- Повторю - это исключено. Понимаю работу журналиста, но не комментирую. К тому же езжу на очень многие матчи.

- Вам понравились футболисты, за которыми вы наблюдали?

- Допустим, отвечу "понравилось". Или – "не понравились", это все равно ничего не меняет. Речь ведь о целом процессе, просматриваю множество игр матчей, выбор, еще раз отмечу, делается не на основании одного матча.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  Roganov   (Сегодня, 19:47)
  • +3
  •  (3)

Другой источник писал, что Максименко просматривал хД Бредятина!
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
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