Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера отказался от предложений из МЛС и ОАЭ

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отверг предложение двух клубов после увольнения.

Как стало известно "Спорт24", на Карреру выходили представители команд из МЛС и ОАЭ. Итальянец отказался, так как хочет продолжить карьеру в Европе.

Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября. Он руководил командой с лета 2016 года и привел ее к первому чемпионскому титулу с 2001 года. В прошлом сезоне "Спартак" стал третьим в чемпионате России и не смог пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 21:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  zloy   (Сегодня, 22:39)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
капля никотина,
ФК Первенство водокачки? Кто его приглашал? что вы ведетесь?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:28)
  • +4
  •  (10)

Правильно Массимо - не соглащайся. Мы ща задушим Федуна и пригласим тебя обратно
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.