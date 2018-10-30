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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Адвокат Кокорина: наступило затишье
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова выразила недовольство работой следствия по делу футболиста.
"По делу наступило затишье, надеюсь - не перед бурей. Мне непонятно, чем могут заниматься 18 следователей следственной группы по средне-статистическому уголовному делу, которое обычно дознаватель территориального отдела полиции направляет в суд за один месяц.
Из содержания ходатайства следователя о заключении ребят под стражу также не усматривается, чем будут заняты эти 18 следователей по этому делу.
Пока мы имеем обвинение, в котором причинение побоев, квалифицированное ст. 116 УК РФ, усилено признаками административного проступка - мелкого хулиганства, но квалифицировано по ст. 213 УК РФ. Тем более, что диспозиция ст. 116 УК РФ уже сама по себе охватывает такой признак, как причинение побоев из хулиганских побуждений, поэтому идеальная совокупность составов преступлений отсутствует.
Иными словами, за совершение одного преступления ребят привлекают к уголовной ответственности дважды, что исключает Конституция РФ", - написала Стукалова в инстаграме.
"По делу наступило затишье, надеюсь - не перед бурей. Мне непонятно, чем могут заниматься 18 следователей следственной группы по средне-статистическому уголовному делу, которое обычно дознаватель территориального отдела полиции направляет в суд за один месяц.
Из содержания ходатайства следователя о заключении ребят под стражу также не усматривается, чем будут заняты эти 18 следователей по этому делу.
Пока мы имеем обвинение, в котором причинение побоев, квалифицированное ст. 116 УК РФ, усилено признаками административного проступка - мелкого хулиганства, но квалифицировано по ст. 213 УК РФ. Тем более, что диспозиция ст. 116 УК РФ уже сама по себе охватывает такой признак, как причинение побоев из хулиганских побуждений, поэтому идеальная совокупность составов преступлений отсутствует.
Иными словами, за совершение одного преступления ребят привлекают к уголовной ответственности дважды, что исключает Конституция РФ", - написала Стукалова в инстаграме.
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