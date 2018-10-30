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Шандор Варга: Чалову пока не надо уходить из ЦСКА

Футбольный агент Шандор Варга оценил возможность перехода форварда ЦСКА Федора Чалова в "Уотфорд" за 5 млн евро.

"Я думаю, он стоит больше. Но ему пока уходить никуда не надо. Во-первых, не перерос еще российский футбол. Я так же говорил про Головина и даже считаю, что он ушел немного рано. Вы понимаете, последние два-три года за Головиным очень плотно следили. Я знаю, что сам Арсен Венгер им интересовался. Не думаю, что Чалову стоит бежать в первую попавшуюся команду", - цитирует Варгу Sport24.
Теги: Варга Чалов ЦСКА
Вчера, 23:25
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