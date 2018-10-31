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Агент: не вижу ни одного россиянина, которому срочно нужно уезжать играть за границу

Футбольный агент Шандор Варга считает, что в чемпионате России нет российских футболистов, которым стоит переходить в иностранный клуб.

"Я не вижу сейчас ни одного российского футболиста, которому срочно нужно уезжать за границу. Я был на матчах "Локо" — "Порту", "Зенит" — "Бордо". Игры получились отличные, но ни одного россиянина, который сильно превосходит уровень своего чемпионата, я не увидел", - цитирует Варгу Sport24.
Теги: Варга
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