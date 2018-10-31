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Источник: "Спартак" должен будет заплатить "Арсеналу" 500 тыс. евро за разрыв контракта с Кононовым

По информации источника, "Спартак" должен будет заплатить тульскому "Арсеналу" 500 тыс. евро за разрыв соглашения с Олегом Кононовым и его штабом.

Ранее стало известно, что "Спартак" уже согласовал с Кононовым контракт до конца сезона-2018/19.

Окончательное решение владелец красно-белых Леонид Федун примет по возвращении из отпуска.

"СЭ"
Сегодня, 09:25
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(1)
#5  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 10:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Кононов не потянет столь скандальную команду, как мне кажется. Разве он сможет поставить "на место" условного Глушакова? Сомнительно. А без дисциплины все вернется на круги своя.

и что? это плохо для нас с тобой?
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 09:52)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кононов не потянет столь скандальную команду, как мне кажется. Разве он сможет поставить "на место" условного Глушакова? Сомнительно. А без дисциплины все вернется на круги своя.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 09:51)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ослабляют конкурентов smile


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#2  Миша Люберцы   (Сегодня, 09:40)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
До какой же степени - лжи докатились на этом сайте ? Англия со Cкрипалями - отдыхает... Сейчас вся куета, типа : котов , лис и прочей нечисти, налетит обсуждать всю эту дэзу. Они как мухи, реагируют на говно ... бездельники, тунеядцы, пьяницы ... Сейчас Кот , поправит свои мозги боярышником ... И понеслась - душа в рай......
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 09:35)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов в Спартак, а Енисей сейчас проиграет Локо в кубке и Аленичев вернется в Тулу и всем хорошо )
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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