Источник: "Спартак" должен будет заплатить "Арсеналу" 500 тыс. евро за разрыв контракта с Кононовым

По информации источника, "Спартак" должен будет заплатить тульскому "Арсеналу" 500 тыс. евро за разрыв соглашения с Олегом Кононовым и его штабом.Ранее стало известно, что "Спартак" уже согласовал с Кононовым контракт до конца сезона-2018/19.Окончательное решение владелец красно-белых Леонид Федун примет по возвращении из отпуска.