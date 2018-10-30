Йоан Молло выбыл на 4 недели

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло сообщил в своем аккаунте в Инстаграме о том, что он выбыл на 4 недели."Буду недоступен в следующие 4 недели. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении. Для этого нужно время, но я вернусь более сильным. Это наша работа. Я каждый раз заставляю себя работать на пределе возможностей, но сейчас настало время, когда мой организм сказал, что мне надо отдохнуть. Спасибо всем за поддержку!" - написал Молло.Напомним, что французский футболист после ускорения за мячом в одном из эпизодов в матче с "Зенитом" схватился за заднюю поверхность бедра и сразу же попросил замену.