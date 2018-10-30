Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Йоан Молло выбыл на 4 недели

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло сообщил в своем аккаунте в Инстаграме о том, что он выбыл на 4 недели.

"Буду недоступен в следующие 4 недели. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении. Для этого нужно время, но я вернусь более сильным. Это наша работа. Я каждый раз заставляю себя работать на пределе возможностей, но сейчас настало время, когда мой организм сказал, что мне надо отдохнуть. Спасибо всем за поддержку!" - написал Молло.

Напомним, что французский футболист после ускорения за мячом в одном из эпизодов в матче с "Зенитом" схватился за заднюю поверхность бедра и сразу же попросил замену.

Сегодня, 09:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 10:00)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.