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Вице-президент "Анжи": мы дадим бой "Спартаку"!

Вице-президент "Анжи" Зайдин Джамбулатов поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком" в 1/8 финала Кубка России.

"Финансовые трудности только сплотили команду, поэтому не сомневаюсь, что мы дадим настоящий бой "Спартаку". Тем более мы уже встречались в начале сезона в чемпионате, когда ещё "Спартак" был в относительном порядке, а "Анжи" в своём нынешнем виде только формировался. Тогда команда сыграла достойно. Сейчас москвичи менее сбалансированы, а наши дела налаживаются", - цитируют Джамбулатова "Известия".
Теги: Анжи Спартак
Сегодня, 10:44
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5
(1)
#5  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:26)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вы, анжуйцы, не перепутайте только футбол с боями без правил, с национальным увлечением! А то Спартаку придется не только тренера подыскивать, но и половину основы! Тогда Федун-отпускник совсем огорчится
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:45)
  • -3
  •  (5)

У нынешнего Спартака просто нет шансов супротив даже этого унылого говна.

Максимум ничейка, дополнительное, мудовые страдания на все 120 минут матча, потом пенальти, и , через переводчика - "Ну xyли - это же лотерея......."

Меня всегда такая фраза забавляет - мы что, блеать, играем в спортлото???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Schweinsteiger   (Сегодня, 11:41)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
такому Спартаку может дать бой и сборная университета дружбы народов, блеа... довели команду, суко


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 11:21)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не футбол а прямо война какая-то!Вот такие ублюдочные команды,типа Тосно и Анжи только и умеют раз в год кому-то напакостить,а потом вылетают в пердив или вообще перемещаются на своих авто на матчи,а некоторые ваще прекращают существование.Анжи пора заказывать поминки по команде!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  Roganov   (Сегодня, 11:01)
  • +1
  •  (1)
online

Давайте-давайте, увольте Рианчо хД
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
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