Владимир Габулов: у меня есть предложения не только от футбольных клубов

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал о планах на будущее."Контракт с "Брюгге" мне удалось расторгнуть только после закрытия трансферного окна. Предложений сейчас поступает очень много, и не только от футбольных клубов. Одно из них очень интересное и амбициозное. Вполне допускаю, что приму его", — сказал Габулов.