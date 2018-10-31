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Владимир Габулов: у меня есть предложения не только от футбольных клубов

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал о планах на будущее.

"Контракт с "Брюгге" мне удалось расторгнуть только после закрытия трансферного окна. Предложений сейчас поступает очень много, и не только от футбольных клубов. Одно из них очень интересное и амбициозное. Вполне допускаю, что приму его", — сказал Габулов.

Sport24
Теги: Габулов
Сегодня, 11:10
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6
(1)
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 12:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: ржд гуд
Уникальный случай: получить звание ЗМС, ни разу не выходя на поле и НИЧЕГО не завоевав. А как же, Лидер раздевалки! Такие у нас всегда и везде в цене! Кроме футбольного поля...

ЗМС он получил еще тогда когда за ЦСКА выступал.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:13)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Уникальный случай: получить звание ЗМС, ни разу не выходя на поле и НИЧЕГО не завоевав. А как же, Лидер раздевалки! Такие у нас всегда и везде в цене! Кроме футбольного поля...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#4  Makc33   (Сегодня, 11:37)
  • +3
  •  (5)

Водное поло?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 11:27)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
иди в Спартак..Орджоникидзе..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  Pafnuty   (Сегодня, 11:21)
  • +2
  •  (2)

Может Нигматулин зовет в "DJ"?
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 11:11)
  • +7
  •  (7)
online

От хоккейных?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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