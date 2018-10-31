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Николай Димитров: в Турции команды думают об атаке 80% времени, в России всего-лишь 20%

Болгарский полузащитник "Урала" Николай Димитров сравнил РПЛ с турецким чемпионатом.

"Премьер-лига сильно отличается от других европейских чемпионатов. Футбол здесь очень силовой, много борьбы и единоборств. В Турции 80% времени команда думает об атаке, а в России всего лишь 20%.

Это самое главное различие и мне нужно было адаптироваться. Но играть тут намного интересней. Особенно в последнее время: аутсайдер может обыграть лидера турнирной таблицы, все непредсказуемо. Этим футбол и крут: сильная команда не всегда побеждает на поле", - цитирует болгарина ETB
Теги: Димитров Урал
Сегодня, 11:44
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#1  safonas   (Сегодня, 12:42)
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вот это и печалит, смотреть вечные автобусы с антифутболом нет никакого желания


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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