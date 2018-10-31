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Болельщики "Рубина" признали Егора Сорокина лучшим игроком в матче со "Спартаком" - он провел на поле 3 минуты

Защитник "Рубина" Егор Сорокин признан лучшим игроком матча со "Спартаком" (1:1) по версии болельщиков казанцев.

Напомним, защитник вышел на замену на 91-й минуте и через 15 секунд забил гол, спасший "Рубин" от поражения. Примечательно, что на поле футболист провел 3 минуты.

Второе место занял полузащитник Хорен Байрамян (10,7%). Замкнул тройку защитник Сесар Навас (3,9%).

ФК "Рубин"
Теги: Рубин Спартак Сорокин
Сегодня, 12:47
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