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У Павла Мамаева сменился сокамерник

Администрация СИЗО заменила обвиняемому в хулиганстве полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву соседа по камере. Об этом сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"Ранее сокамерником Мамаева был обвиняемый в краже, теперь с ним соседствует предприниматель Константин Дыдыгин, они вместе ходят в спортзал. Он проходит обвиняемым по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Дыдыгин весьма интеллигентен. Рассказал, что содержится под стражей уже более года, хотя имеет четверых детей и неоднократно просил следствие смягчить ему меру пресечения, но безрезультатно", — сказал секретарь общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Интерфакс
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 13:57
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9
(2)
#9  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 15:17)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мамаев уже сходил по маленькому ?
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#8  Савелий  Россия (Сегодня, 15:16)
  • +6
  •  (8)
online

Важная новость!(( Интеллигентный мошенник и культурный хулиган ходят в спортзал...., как им завидуют остальные невиновные...((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#7  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:14)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 1964netto_
Пля.
Во какая футбольная новость!!

Самая важная.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#6  1964netto_  Казахстан (Сегодня, 15:12)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Пля.
Во какая футбольная новость!!


--------------------
Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
#5  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:01)
  • -1
  •  (3)
online

Ему нужно Табуреткина подселить, может стулом и огреет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#4  120220   (Сегодня, 14:15)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Урал»
Воришка видно притеснял Пашу, раз поменяли соседа. Очко наверно вне очереди чистил. За себя и за того парня.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
#3  tuner   (Сегодня, 14:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Жалко, что весьма интеллигентен. Ведь Пашке не терпится уже заорать:"Урою, падла, стулом ...жидким!!!"
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#2  Rasmuz   (Сегодня, 14:14)
  • -1
  •  (1)

Если деньги есть, почему нет.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 14:01)
  • +1
  •  (7)

пздц, ещё на выбор ему сокамерников сажают, скоро и шлюх буду приводить
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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