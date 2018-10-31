У Павла Мамаева сменился сокамерник

Администрация СИЗО заменила обвиняемому в хулиганстве полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву соседа по камере. Об этом сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников."Ранее сокамерником Мамаева был обвиняемый в краже, теперь с ним соседствует предприниматель Константин Дыдыгин, они вместе ходят в спортзал. Он проходит обвиняемым по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.Дыдыгин весьма интеллигентен. Рассказал, что содержится под стражей уже более года, хотя имеет четверых детей и неоднократно просил следствие смягчить ему меру пресечения, но безрезультатно", — сказал секретарь общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.