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"Подготовка к "Зениту" идет полным ходом!" - Валерий Карпин очень мило готовится к игре с "Зенитом" (видео)

Наставник "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме выложил видео, на котором купает свою дочку.

При этом специалист подписал видеоролик: "Подготовка к "Зениту" идет полным ходом".



Завтра "Ростов" сыграет с "Зенитом" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Начало встречи - 19.00 по московскому времени.
Теги: Карпин Ростов Зенит
Сегодня, 14:19
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#1  tuner   (Сегодня, 14:33)
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Болеет за:
«Ростов»
А похожа. Валерик-то доминантовым мужичком оказался. Ну, хоть тут у него всё ладится. Может, и "Ростов" выплывет в этом сезоне по такому фарту. Здоровья девочке! Да и маме её заодно.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
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