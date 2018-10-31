"Подготовка к "Зениту" идет полным ходом!" - Валерий Карпин очень мило готовится к игре с "Зенитом" (видео)

Наставник "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме выложил видео, на котором купает свою дочку.При этом специалист подписал видеоролик: "Подготовка к "Зениту" идет полным ходом".Завтра "Ростов" сыграет с "Зенитом" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Начало встречи - 19.00 по московскому времени.