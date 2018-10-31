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Михаил Игнатов: матч с "Енисеем" - лучший день в жизни

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов рассказал о своем дебютном голе за красно-белых в матче 10-го тура с "Енисеем" (3:2).

"Матч в Красноярске — это лучший день в моей жизни. Фернандо подавал с углового. На установке сказали, что первым должен бежать Зе. Но он поставил блок и сказал: "Беги". Увидел, что есть свободная зона… Туда и прилетел мяч, а я отправил его в сетку.

Забрал мяч на память. Вся команда его подписала. Теперь хранится у меня дома. Ребята поздравили. Было очень приятно. Пришло ещё много СМС. Дедушка написал: "Молодец. Спасибо за игру. Горжусь". Это было самое важное поздравление», — цитирует Игнатова пресс-служба "Спартака".
Теги: Игнатов Спартак Енисей
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