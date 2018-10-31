"Ростов" по итогам матча с "Анжи" оштрафован на 140 тысяч рублей

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкции, которые были вынесены по итогам матча "Ростов" – "Анжи" (1:0)."На 77-й минуте Адиев покидал пределы технической зоны. Он оштрафован на 10 тысяч рублей.Болельщики "Ростова" нецензурно выражались в адрес команды-соперника по поводу происхождения. Поэтому ростовчане оштрафованы на 140 тысяч рублей и предупреждены, что в случае повтора будут применены более серьезные санкции", - сказал глава КДК.