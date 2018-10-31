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"Ростов" по итогам матча с "Анжи" оштрафован на 140 тысяч рублей

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкции, которые были вынесены по итогам матча "Ростов" – "Анжи" (1:0).

"На 77-й минуте Адиев покидал пределы технической зоны. Он оштрафован на 10 тысяч рублей.

Болельщики "Ростова" нецензурно выражались в адрес команды-соперника по поводу происхождения. Поэтому ростовчане оштрафованы на 140 тысяч рублей и предупреждены, что в случае повтора будут применены более серьезные санкции", - сказал глава КДК.

"СЭ"
Теги: Ростов Анжи
Сегодня, 15:14
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#1  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Может эти деньги Анжи отдать, чтоб они первый круг отыграли. И рекомендовать остальным командам подготовить болельщиков, чтобы те материалист побольше?)))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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