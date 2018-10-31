Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Конь, пойдем выйдем" - проморолик "Динамо" к матчу с ЦСКА (видео)

Московское "Динамо" на своем YouTube-канале опубликовало превью к предстоящему матчу 13-го тура чемпионата России против ЦСКА.

В превью показан отрывок фильма "Изображая жертву", когда в процессе следственного эксперимента один из подозреваемых рассказывает о происшествии с "Конем".

Теги: ЦСКА Динамо
Сегодня, 15:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.