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Кристиан Нобоа начнет работать с мячом в январе

Тренер по физической подготовке "Зенита" Мария Бурова рассказала о процессе восстановления Кристиана Нобоа.

"Нобоа сделали операцию в Барселоне, сейчас все у Криса идет по плану. Мы надеемся, что с января он приступит к тренировкам на поле и полетит с командой на сбор. Там его ждет специальная работа с мячом, будем давать ему возможность вернуть футбольные навыки", - рассказала специалист.

"Фонтанка"
Теги: Зенит Нобоа
Сегодня, 15:41
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