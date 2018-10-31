Кристиан Нобоа начнет работать с мячом в январе

Тренер по физической подготовке "Зенита" Мария Бурова рассказала о процессе восстановления Кристиана Нобоа."Нобоа сделали операцию в Барселоне, сейчас все у Криса идет по плану. Мы надеемся, что с января он приступит к тренировкам на поле и полетит с командой на сбор. Там его ждет специальная работа с мячом, будем давать ему возможность вернуть футбольные навыки", - рассказала специалист.