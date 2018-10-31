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"Урал" до конца 2018 года будет играть на "Уралмаше"

Оставшиеся домашние матчи 2018 года "Урал" проведет на стадионе "Уралмаш".

"Данная мера является вынужденной и обусловлена климатическими условиями уральского региона, а также календарем Чемпионата России. В первой части сезона газон "Екатеринбург Арены" выдержал уже 8 официальных матчей Российской Премьер-Лиги. Температура воздуха на Урале при этом не становилась выше, и обслуживать поле, поддерживая его высокое качество, становится все сложнее. При этом весной "Уралу" предстоит провести еще как минимум 6 домашних матчей, включая поединки с топ-клубами – "Зенитом", ЦСКА, "Локомотивом" и "Спартаком". Наша команда может принять первый официальный матч нового года уже в начале марта. Для того чтобы газон "Екатеринбург Арены" к первой игре 2019 года с "Зенитом" был в хорошем состоянии, уже сейчас требуется провести ряд важных мероприятий и правильно подготовить поле к зиме. В противном случае существует риск порчи травяного покрытия, на восстановление которого может потребоваться много времени", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Урал
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