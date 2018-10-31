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"Урал" - "Нижний Новгород": составы команд

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Нижнего Новгорода" на матч 1/8 финала Кубка России.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин.

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Хрипков, Абазов, Бочаров, Гогличидзе, Нежелев, Скворцов, Фомин, Аюпов, Чирьяк.
Теги: Урал Нижний Новгород
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