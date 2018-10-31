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Агент: Чаловым интересуется "Ницца"

Джамал Акаев, представитель футболиста "Рубина" Ибрагима Цаллагова, рассказал, что нападающим ЦСКА Федором Чаловым интересуется клуб французской лиги "Ницца".

"Федор сейчас один из самых интересных молодых форвардов в Европе. Нормально что к нему есть интерес и много слухов. Лично ко мне неделю назад обращался главный скаут "Ниццы" Морган Боулер. Он им очень интересен. И сумма, которую клуб готов предложить за нападающего, серьезно больше той, которая звучала в истории с "Уотфордом". Но, насколько мне известно, Федор до лета полностью сконцентрирован в игре за ЦСКА", - цитирует Акаева Sport24.
Теги: Чалов ЦСКА Ницца
Сегодня, 17:31
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#4  Lols  Лондон (Сегодня, 18:15)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Не надо, беспокоюсь за фанатов спердака. После Головина и так жопа горит белым дымом у них, а после Чалова пойдут на взлёт.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#3  Saveger  СПб (Сегодня, 17:53)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Еще немного - и Федор дождется-таки предложения из Зенита


--------------------
Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#2  golden Axe   (Сегодня, 17:44)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А как же Монако?Или Ницца тоже в пердив собралась?
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 17:40)
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
так, я все понимаю...но как агент этого игрока связан с Чаловым и Ниццей?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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