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Адвокат Мамаева: Павел в хорошем расположении духа, всё переносит по-мужски
Игорь Бушманов, адвокат арестованного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, чем занимается футболист в СИЗО.
"Дело продолжается, Павел находится в СИЗО и занимается спортом. Спортивный зал Павел посещает ежедневно, кроме выходных. На зал ему выделяется час, старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Находится в хорошем расположении духа, надеется на лучший исход и на изменение меры пресечения. Как личность вызывает к себе только уважение. Всё переносит по-мужски.
На прошлой неделе Павлу действительно сменили сокамерника. Решение о смене принимает администрация СИЗО. Не по каким-либо заявлениям одного из заключённых, а только лишь сама администрация решает, кто и в какой камере будет сидеть, это же не санаторий. Отец и жена были у него на свидании недавно, следователь дал официальное разрешение на свидания с родственниками, и они его регулярно посещают. Также и я посещаю его два раза в неделю.
Писем Павел получает достаточно много, а возможность ответить есть тогда, когда письмо подавалось через официальный сайт и обратный ответ был оплачен отправителем. Ответы Павел высылает по возможности всем, кто выражает ему слова поддержки. Последний раз, когда я был у него, увидел стопку из примерно 50 писем", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
"Дело продолжается, Павел находится в СИЗО и занимается спортом. Спортивный зал Павел посещает ежедневно, кроме выходных. На зал ему выделяется час, старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Находится в хорошем расположении духа, надеется на лучший исход и на изменение меры пресечения. Как личность вызывает к себе только уважение. Всё переносит по-мужски.
На прошлой неделе Павлу действительно сменили сокамерника. Решение о смене принимает администрация СИЗО. Не по каким-либо заявлениям одного из заключённых, а только лишь сама администрация решает, кто и в какой камере будет сидеть, это же не санаторий. Отец и жена были у него на свидании недавно, следователь дал официальное разрешение на свидания с родственниками, и они его регулярно посещают. Также и я посещаю его два раза в неделю.
Писем Павел получает достаточно много, а возможность ответить есть тогда, когда письмо подавалось через официальный сайт и обратный ответ был оплачен отправителем. Ответы Павел высылает по возможности всем, кто выражает ему слова поддержки. Последний раз, когда я был у него, увидел стопку из примерно 50 писем", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
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