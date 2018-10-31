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Василий Столыпин: "Оренбург" победил на классе, это было заметно

"Оренбург" на классе одержал победу над "Тюменью" и без проблем вышел в 1/4 финала Кубка России, заявил член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.

"Оренбург" победил на классе, это было заметно. Нам надо было забивать больше голов, чтобы чувствовать себя уверенно, так как в концовке встречи было тревожно. В целом же никаких проблем у нашей команды не возникло, мы заслуженно вышли в следующий раунд. Сегодня тренерский штаб посмотрел тех футболистов, у кого было мало игровой практики, дал возможность отдохнуть лидерам перед игрой чемпионата с "Рубином.

Второй раз в истории "Оренбург" сыграет в 1/4 финала Кубка России. Без разницы, кто будет соперником – "Арсенал" или "Ахмат". На этой стадии предстоит провести две встречи – домашнюю и гостевую, поэтому шансы уравниваются. Такое решение – играть по два матча – исключает ситуацию, когда победитель турнира не может выступить в Лиге Европы, как это произошло с "Тосно", - цитирует Столыпина РИА Новости.
Теги: Столыпин Оренбург Тюмень
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