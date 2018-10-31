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Стартовый состав "Енисея" на матч с "Локо"

"Енисей" назвал стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка России против "Локомотива".

"Енисей": Юрченко, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.

Запасные: Нестеренко, Филиппов, Грицаенко, Гаджибеков, Гасанов, Комков, Рожков, Семакин, Харитонов, Кутьин, Гавазай, Обрадович.
Теги: Енисей Локомотив
Сегодня, 18:33
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#1  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 18:37)
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Болеет за:
«Енисей»
Лучше бы показали, как сделал это Енисей в картинке!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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