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"Ахмат" - "Арсенал": стали известны стартовые составы

"Ахмат" и "Арсенал" объявили составы на матч 1/8 финала Кубка России.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Кешмази, Ромеро, Гащенков, Раванелли, Силва, Думбия, Митришев, Балай.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джордж
Теги: Ахмат Арсенал Тула
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