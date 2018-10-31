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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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20:35
"Меня это не красит, мне стыдно". Игорь Акинфеев рассказал о своем удалении в матче с "Реалом"
"Меня это не красит, мне стыдно". Игорь Акинфеев рассказал о своем удалении в матче с "Реалом"
19:21
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13:33
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12:47
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"Урал" в дополнительное время обыграл "Нижний Новгород" в Кубке России
"Урал" одержал победу над "Нижним Новгородом" и вышел в 1/4 финала Кубка России.
Кубок России
1/8 финала
"Урал" – "Нижний Новгород" 2:0
Голы: Димитров, 104, Евсеев, 120+1.
"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Бумаль, Бавин, Димитров (Чантурия, 105), Эль Кабир (Араторе, 78), Бикфалви (Евсеев, 114), Ильин (Панюков, 66).
"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Хрипков, Абазов, Бочаров, Гогличидзе, Нежелев (Симанов, 91), Скворцов (Сергеев, 64), Фомин (Сапета, 75), Аюпов (Палиенко, 66), Чирьяк.
Предупреждения: Чирьяк, 33, Гогличидзе, 81, Абазов, 105+1.
Удаление: Абазов, 108.
Кубок России
1/8 финала
"Урал" – "Нижний Новгород" 2:0
Голы: Димитров, 104, Евсеев, 120+1.
"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Бумаль, Бавин, Димитров (Чантурия, 105), Эль Кабир (Араторе, 78), Бикфалви (Евсеев, 114), Ильин (Панюков, 66).
"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Хрипков, Абазов, Бочаров, Гогличидзе, Нежелев (Симанов, 91), Скворцов (Сергеев, 64), Фомин (Сапета, 75), Аюпов (Палиенко, 66), Чирьяк.
Предупреждения: Чирьяк, 33, Гогличидзе, 81, Абазов, 105+1.
Удаление: Абазов, 108.
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