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"Урал" в дополнительное время обыграл "Нижний Новгород" в Кубке России

"Урал" одержал победу над "Нижним Новгородом" и вышел в 1/4 финала Кубка России.

Кубок России

1/8 финала

"Урал" – "Нижний Новгород" 2:0

Голы: Димитров, 104, Евсеев, 120+1.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Бумаль, Бавин, Димитров (Чантурия, 105), Эль Кабир (Араторе, 78), Бикфалви (Евсеев, 114), Ильин (Панюков, 66).

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Хрипков, Абазов, Бочаров, Гогличидзе, Нежелев (Симанов, 91), Скворцов (Сергеев, 64), Фомин (Сапета, 75), Аюпов (Палиенко, 66), Чирьяк.

Предупреждения: Чирьяк, 33, Гогличидзе, 81, Абазов, 105+1.
Удаление: Абазов, 108.
Теги: Урал Нижний Новгород
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#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Закрыть оба клуба!Не надо тратить народный бюджет!Бабушка платит налоги из последних сил а они уходят кривоногим футболистам на новый Гелендваген!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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