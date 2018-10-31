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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Бывший врач "Спартака": это беда. Какой урон нанесен организму детей?!
Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал ЧП в академии московского клуба.
Сегодня в Академию "Спартак" имени Федора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы. В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования в Академии и столовой, обслуживаемой оператором "Содексо ЕвроАзия", после случаев заболевания вирусным гепатитом А, в работу Академии вносятся изменения.
"Очень неприятная история, очень… Противная вещь для организма, который по молодости сильно страдает от такой эпидемии. Страдает печень, которая выводит все токсины. На нее придется основной удар. Ребятам потом будет тяжело переносить нагрузки.
Что теперь делать? Пренеприятнейший случай… Не могу даже представить, какой урон нанесен организму детей в "Спартаке". Эх… Не меньше месяца ребят надо лечить, наблюдать. Но ведь надо и других проверить. Понимаете, скрытый инкубационный период в таких случаях – до месяца. То есть, через месяц у остальных тоже могут проявиться симптомы.
В моей практике таких инцидентов не происходило. Бог миловал. Первым делом, я всегда наблюдал за кухней. Вроде бы, все получилось. А здесь, видимо, был нарушен процесс приготовления пищи, некачественные продукты и непрофессионализм… Это беда!", - цитирует Василькова "Спорт-Экспресс".
Сегодня в Академию "Спартак" имени Федора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы. В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования в Академии и столовой, обслуживаемой оператором "Содексо ЕвроАзия", после случаев заболевания вирусным гепатитом А, в работу Академии вносятся изменения.
"Очень неприятная история, очень… Противная вещь для организма, который по молодости сильно страдает от такой эпидемии. Страдает печень, которая выводит все токсины. На нее придется основной удар. Ребятам потом будет тяжело переносить нагрузки.
Что теперь делать? Пренеприятнейший случай… Не могу даже представить, какой урон нанесен организму детей в "Спартаке". Эх… Не меньше месяца ребят надо лечить, наблюдать. Но ведь надо и других проверить. Понимаете, скрытый инкубационный период в таких случаях – до месяца. То есть, через месяц у остальных тоже могут проявиться симптомы.
В моей практике таких инцидентов не происходило. Бог миловал. Первым делом, я всегда наблюдал за кухней. Вроде бы, все получилось. А здесь, видимо, был нарушен процесс приготовления пищи, некачественные продукты и непрофессионализм… Это беда!", - цитирует Василькова "Спорт-Экспресс".
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