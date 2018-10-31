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Бывший врач "Спартака": это беда. Какой урон нанесен организму детей?!

Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал ЧП в академии московского клуба.

Сегодня в Академию "Спартак" имени Федора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы. В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования в Академии и столовой, обслуживаемой оператором "Содексо ЕвроАзия", после случаев заболевания вирусным гепатитом А, в работу Академии вносятся изменения.

"Очень неприятная история, очень… Противная вещь для организма, который по молодости сильно страдает от такой эпидемии. Страдает печень, которая выводит все токсины. На нее придется основной удар. Ребятам потом будет тяжело переносить нагрузки.

Что теперь делать? Пренеприятнейший случай… Не могу даже представить, какой урон нанесен организму детей в "Спартаке". Эх… Не меньше месяца ребят надо лечить, наблюдать. Но ведь надо и других проверить. Понимаете, скрытый инкубационный период в таких случаях – до месяца. То есть, через месяц у остальных тоже могут проявиться симптомы.

В моей практике таких инцидентов не происходило. Бог миловал. Первым делом, я всегда наблюдал за кухней. Вроде бы, все получилось. А здесь, видимо, был нарушен процесс приготовления пищи, некачественные продукты и непрофессионализм… Это беда!", - цитирует Василькова "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак
Сегодня, 21:16
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5
(1)
#5  Сибирячок   (Сегодня, 22:38)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это провал. Тут судебными исками пахнет. А федун отдыхает.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  студия дускай   (Сегодня, 22:17)
  • 0
  •  (2)

какие нагрузки? я переболел в 4 классе и с тех пор был свободен от физры и осенних полевых работ то есть картошки
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#3  Batman   (Сегодня, 21:57)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
На самом деле для спартака это ПРОВАЛ, ребятам всё будущее похерили спортивное. Вообще странно конечно, Содексо крупная компания в среде кейтеринга и тут такое. Даже не сальмонеллёз, а ЖЕЛТУХА, это пистец какой-то
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#2  Климак  32 (Сегодня, 21:36)
  • +2
  •  (4)

Здоровья детям. Кухарей к стене


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 21:22)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Что творится ? .......каленым железом
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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