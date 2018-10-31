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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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21:26
"Арсенал" Кононова победил "Ахмат" (9)
"Арсенал" Кононова победил "Ахмат" (9)
20:35
"Меня это не красит, мне стыдно". Игорь Акинфеев рассказал о своем удалении в матче с "Реалом" (6)
"Меня это не красит, мне стыдно". Игорь Акинфеев рассказал о своем удалении в матче с "Реалом" (6)
19:21
СМИ: "Арсенал" требует 3 миллиона евро от "Спартака" за расторжение контракта с Кононовым (31)
СМИ: "Арсенал" требует 3 миллиона евро от "Спартака" за расторжение контракта с Кононовым (31)
17:31
Агент: Чаловым интересуется "Ницца" (8)
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14:19
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13:33
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13:15
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12:56
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Тимощук: Кокорин после возвращения в строй был в отличной форме, очень жаль, что все так вышло (5)
"Арсенал" Кононова победил "Ахмат"
"Арсенал" победил "Ахмат" в матче 1/8 финала Кубка России (2:0).
В 1/4 финала "Арсенал" встретится с "Оренбургом".
Кубок России
1/8 финала
"Ахмат" – "Арсенал" 0:2
Голы: Джорджевич, 16, Мирзов, 70
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Кешмази, Ромеро, Гащенков (Иванов, 59), Раванелли, Силва, Думбия (Мбенг, 75), Митришев, Балай
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед (Денисов, 88), Ткачев (Ожегович, 75), Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 57), Костадинов, Джордж
Предупреждения: Гащенков, 22, Силва, 31, Костадинов, 44, Семенов, 90
В 1/4 финала "Арсенал" встретится с "Оренбургом".
Кубок России
1/8 финала
"Ахмат" – "Арсенал" 0:2
Голы: Джорджевич, 16, Мирзов, 70
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Кешмази, Ромеро, Гащенков (Иванов, 59), Раванелли, Силва, Думбия (Мбенг, 75), Митришев, Балай
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед (Денисов, 88), Ткачев (Ожегович, 75), Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 57), Костадинов, Джордж
Предупреждения: Гащенков, 22, Силва, 31, Костадинов, 44, Семенов, 90
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