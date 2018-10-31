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"Арсенал" Кононова победил "Ахмат"

"Арсенал" победил "Ахмат" в матче 1/8 финала Кубка России (2:0).

В 1/4 финала "Арсенал" встретится с "Оренбургом".

Кубок России

1/8 финала

"Ахмат" – "Арсенал" 0:2

Голы: Джорджевич, 16, Мирзов, 70

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Кешмази, Ромеро, Гащенков (Иванов, 59), Раванелли, Силва, Думбия (Мбенг, 75), Митришев, Балай

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед (Денисов, 88), Ткачев (Ожегович, 75), Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 57), Костадинов, Джордж

Предупреждения: Гащенков, 22, Силва, 31, Костадинов, 44, Семенов, 90
Теги: Арсенал Тула Ахмат
Сегодня, 21:26
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9
(1)
#9  Гастэряну   (Сегодня, 22:33)
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Цитата: Blessing
Но млять, почему то не играем?

а потому что вашим и так хорошо платят.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 22:03)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
У Кононова и Карпаты, и Краснодар интересно играли. Только в Тереке не прокатило. Специфика видимо.

Да дело не в этом, мы по определению должны лучше играть, многих, не только Арсенала. Но млять, почему то не играем?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Смотрящий  Москва (Сегодня, 21:58)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Кононов показал товар лицом. Физдун напрягся


Да ни фига он не напрягся, ему вредно. Он на отдыхе.
Там уже о покорителе Реала говорят, доне Лопетеги...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Физдун напрягся

Жаба уже душит его за три миллиона.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  teacher   (Сегодня, 21:49)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
К Спартаку готов!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#4  sanyapytilin   (Сегодня, 21:47)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Кононов показал товар лицом. Физдун напрягся


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:37)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Смотрю на сраный Арсенал, и не понимаю, почему они так здорово играют, а наши и рядом не стоят, игроков то нет нормальных.

У Кононова и Карпаты, и Краснодар интересно играли. Только в Тереке не прокатило. Специфика видимо.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 21:32)
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  •  (2)

Как это Ахмат слил в Грозном? Забили на кубок просто..


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 21:30)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрю на сраный Арсенал, и не понимаю, почему они так здорово играют, а наши и рядом не стоят, игроков то нет нормальных. кроме Луки????? Усталость в расчет не берется, это всё куйня, у нас и в начале сезона такой игры не было.
Представителю Тяжелой атлетики, Говорящей голове, мои сочувствия. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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