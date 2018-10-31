Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Акинфеев: уже четыре года не захожу в интернет, не читаю спортивные сайты

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в программе GAZLIVE на YouTube рассказал, что не следит за новостями на спортивных сайтах.

"Пускай все рассказывают, подсказывают, делают мемы. Я делаю свое дело. А как я его делаю - это мои проблемы. Получается или нет - я буду делать его до конца. Не могу подводить людей, которые в меня верят. А кто не верит - ты сам прекрасно знаешь. Я уже четыре года не захожу в интернет, не читаю спортивные сайты", - сказал Акинфеев.
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 21:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  Frankenstein   (Сегодня, 22:17)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
свистун
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 22:15)
  • -4
  •  (4)

а телевизор?)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.