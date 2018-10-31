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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Акинфеев: уже четыре года не захожу в интернет, не читаю спортивные сайты
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в программе GAZLIVE на YouTube рассказал, что не следит за новостями на спортивных сайтах.
"Пускай все рассказывают, подсказывают, делают мемы. Я делаю свое дело. А как я его делаю - это мои проблемы. Получается или нет - я буду делать его до конца. Не могу подводить людей, которые в меня верят. А кто не верит - ты сам прекрасно знаешь. Я уже четыре года не захожу в интернет, не читаю спортивные сайты", - сказал Акинфеев.
"Пускай все рассказывают, подсказывают, делают мемы. Я делаю свое дело. А как я его делаю - это мои проблемы. Получается или нет - я буду делать его до конца. Не могу подводить людей, которые в меня верят. А кто не верит - ты сам прекрасно знаешь. Я уже четыре года не захожу в интернет, не читаю спортивные сайты", - сказал Акинфеев.
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