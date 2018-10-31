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Ждать больше смысла нет - Аленичева пора увольнять. Но есть одно "но"
Последнее место в турнирной таблице, постоянные грубые ошибки в защите, разгромные поражения и вылет из кубка России от полуторного состава "Локомотива" - поводов для смены тренера у красноярского клуба предостаточно. Rusfootball.info рассказывает о том, как команда Аленичева во второй раз за несколько дней без шансов проиграла команде Семина, и о том, что мешает "Енисею" уволить Дмитрия Анатольевича.
В нынешнем розыгрыше кубка мы как никогда часто говорим о его возросшем статусе. Собственно, к началу матча в Черкизово в турнирной сетке не осталось ни одного представителя ФНЛ или ПФЛ - "Оренбург" и "Урал" выбили последние остававшиеся клубы из низших дивизионов. Тем не менее, успехи команд Премьер-Лиги далеко не всегда связаны с использованием игроков основного состава. Плановая ротация в условиях плотного и насыщенного графика остается неизбежным элементом.
Тот же "Енисей" сделал четыре перестановки по сравнению с воскресной игрой против "Локомотива" в чемпионате. Правда, не скажешь, что Аленичев дал отдохнуть лидерам. Наоборот, он усилил основу. В частности, важным было появление на поле после полуторамесячной паузы, связанной с травмой, Юрченко. Семин же предсказуемо порадовал практикой футболистов запаса, благодаря чему мы получили возможность вспомнить, как играют, и узнать, в какой форме, Коченков, Ротенберг, Михалик, Жемалетдинов.
Отсутствие лидеров никак не сказалось на настрое "Локомотива". Хозяева выдали очень боевое начало. Штанга, перекладина, пенальти, гол - отличный набор результативных событий уже к 13-й минуте. После этого "железнодорожники" грамотно действовали по счету, дождались ошибки защитников "Енисея" и сделали очень хороший задел к перерыву. Во втором тайме преимущество быстро было доведено до четырех мячей, что позволило спокойно провести оставшиеся полчаса и почти не волноваться по поводу красной карточки Крыховяка, пропущенного с пенальти гола и нескольких опасных моментов у своих ворот. Конечно, из-за расслабленности в конце встречи и из-за удаления польского полузащитника мы не имеем права сказать, что "Локо" провел идеальный матч, но победы вышла более чем уверенной.
"Енисей" же в очередной раз ни чем не впечатлил. Всерьез на возвращение в игру он мог рассчитывать только сразу после первого пропущенного мяча. Именно тогда у гостей два хороших шанса забить. Все остальные заслуги случились уже после того, как "Локомотив" остался в меньшинстве и расслабился, понимая, что ничто не сможет помешать ему пройти в четвертьфинал. Аутсайдер не смог преподнести сюрприз, а лишь сделал еще более вероятной отставку своего главного тренера. Впрочем, об этом мы поговорим чуть ниже.
Пока же поведем речь о более приятном. А именно о 20-летнем полузащитнике "железнодорожников" Романе Тугареве. До сегодняшнего дня он только выходил на замену на последних минутах в двух встречах и активно пылил за "Казанку" в ПФЛ. Сегодня же он получил полноценный дебют в основе и сходу порадовал своим выступлением. Нет, мы не раздаем перспективному парню преждевременных авансов. Мы просто констатируем, что он хорошо проявил себя на фоне "Енисея".
Тугарев отметился не только большим желанием, но и хорошей техникой. Неоднократно он применял финты, что помогало обострить атаки. При этом делал он это на достаточно неплохой скорости. Роман не стеснялся брать игру на себя и уверенно шел в обыгрыш. Из результативных действий на его счету заработанный пенальти и фактически голевой пас на Алексея Миранчука (Юрченко отбил удар Тугарева прямо на Миранчука). Интересно будет посмотреть за прогрессом этого парня, которому в свои 20 лет уже пора заявлять о себе не в "Казанке", а именно что в "Локомотиве".
Нестандартная история. Юрий Павлович, честно говоря, сильно удивил. После первого тайма не напрашивалось ни одной замены в его исполнении, а он сделал сразу две их. Причем, выпущены были Алексей Миранчук и Фернандеш - самые что ни на есть основные футболисты "Локомотива". И это при комфортном счете и отсутствии каких-либо сомнений в итоговом результате. Возможно, так было задумано изначально, что именно эти два игрока сыграют по 45 минут в случае успешного результата в первом тайме. Но удивление от этого не становится меньше.
Впрочем, определенная логика в том, что с поля ушли именно Тарасов и Эдер есть. Дмитрий допускал некоторые вольности и иногда позволял "Енисею" проводить потенциально неплохие атаки. Эдер же, несмотря на забитый с пенальти гол, вообще не впечатлял. Он был очень медленным, передерживал мяч, часто терял его и отдавал не самые точные передачи. По такому выступлению можно даже сказать, что португалец сейчас не соответствует уровню игрока основы "Локомотива".
Разговоры о возможной отставке главного тренера красноярского клуба ходят давно. Почва под ними при этом достаточно твердая. В Премьер-Лиге "Енисей" уверенно идет на последнем месте, а его игра не радует никого, кроме его соперников. Даже если игроки атаки выглядят неплохо, защитники перечеркивают все их старания своими ошибками. Ошибками, которые бывают крайне нелепыми и которые случаются слишком часто. Вот и сегодня "Локомотив" еще в первом тайме получил уверенное преимущество за счет неаккуратной игры рукой Дугалича в своей штрафной и грубой потери мяча Ятченко у своих ворот. А после перерыва до удаления Крыховяка на гостей вообще было грустно смотреть.
Но почему же "Енисей" не увольняет Аленичева? Наиболее распространенной версией является то, что у "красноярцев" просто-напросто нет денег на выплату неустойки, которая абсолютно неизбежна в случае принудительного расставания с тренером. Недовольство работой Дмитрия Анатольевича у руководства есть, но отсутствие лишних денег не позволяет принимать некоторые решения. Как говорилось в известном фильме, так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Воплощение этого тоста в реальность, кажется, "Енисею" сейчас нужно больше всего. Все-таки теперь еще проигран и кубок.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Енисей"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Престиж престижем, а грамотная ротация все равно важнее
В нынешнем розыгрыше кубка мы как никогда часто говорим о его возросшем статусе. Собственно, к началу матча в Черкизово в турнирной сетке не осталось ни одного представителя ФНЛ или ПФЛ - "Оренбург" и "Урал" выбили последние остававшиеся клубы из низших дивизионов. Тем не менее, успехи команд Премьер-Лиги далеко не всегда связаны с использованием игроков основного состава. Плановая ротация в условиях плотного и насыщенного графика остается неизбежным элементом.
Тот же "Енисей" сделал четыре перестановки по сравнению с воскресной игрой против "Локомотива" в чемпионате. Правда, не скажешь, что Аленичев дал отдохнуть лидерам. Наоборот, он усилил основу. В частности, важным было появление на поле после полуторамесячной паузы, связанной с травмой, Юрченко. Семин же предсказуемо порадовал практикой футболистов запаса, благодаря чему мы получили возможность вспомнить, как играют, и узнать, в какой форме, Коченков, Ротенберг, Михалик, Жемалетдинов.
Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"
Уверенная победа фаворита, бесславное поражение аутсайдера
Отсутствие лидеров никак не сказалось на настрое "Локомотива". Хозяева выдали очень боевое начало. Штанга, перекладина, пенальти, гол - отличный набор результативных событий уже к 13-й минуте. После этого "железнодорожники" грамотно действовали по счету, дождались ошибки защитников "Енисея" и сделали очень хороший задел к перерыву. Во втором тайме преимущество быстро было доведено до четырех мячей, что позволило спокойно провести оставшиеся полчаса и почти не волноваться по поводу красной карточки Крыховяка, пропущенного с пенальти гола и нескольких опасных моментов у своих ворот. Конечно, из-за расслабленности в конце встречи и из-за удаления польского полузащитника мы не имеем права сказать, что "Локо" провел идеальный матч, но победы вышла более чем уверенной.
"Енисей" же в очередной раз ни чем не впечатлил. Всерьез на возвращение в игру он мог рассчитывать только сразу после первого пропущенного мяча. Именно тогда у гостей два хороших шанса забить. Все остальные заслуги случились уже после того, как "Локомотив" остался в меньшинстве и расслабился, понимая, что ничто не сможет помешать ему пройти в четвертьфинал. Аутсайдер не смог преподнести сюрприз, а лишь сделал еще более вероятной отставку своего главного тренера. Впрочем, об этом мы поговорим чуть ниже.
Фото: Официальный твиттер ФК "Енисей"
Роман Тугарев - приятное открытие в составе "Локомотива"
Пока же поведем речь о более приятном. А именно о 20-летнем полузащитнике "железнодорожников" Романе Тугареве. До сегодняшнего дня он только выходил на замену на последних минутах в двух встречах и активно пылил за "Казанку" в ПФЛ. Сегодня же он получил полноценный дебют в основе и сходу порадовал своим выступлением. Нет, мы не раздаем перспективному парню преждевременных авансов. Мы просто констатируем, что он хорошо проявил себя на фоне "Енисея".
Тугарев отметился не только большим желанием, но и хорошей техникой. Неоднократно он применял финты, что помогало обострить атаки. При этом делал он это на достаточно неплохой скорости. Роман не стеснялся брать игру на себя и уверенно шел в обыгрыш. Из результативных действий на его счету заработанный пенальти и фактически голевой пас на Алексея Миранчука (Юрченко отбил удар Тугарева прямо на Миранчука). Интересно будет посмотреть за прогрессом этого парня, которому в свои 20 лет уже пора заявлять о себе не в "Казанке", а именно что в "Локомотиве".
Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"
Три замены в перерыве, две из которых сделал Семин - что это было?
Нестандартная история. Юрий Павлович, честно говоря, сильно удивил. После первого тайма не напрашивалось ни одной замены в его исполнении, а он сделал сразу две их. Причем, выпущены были Алексей Миранчук и Фернандеш - самые что ни на есть основные футболисты "Локомотива". И это при комфортном счете и отсутствии каких-либо сомнений в итоговом результате. Возможно, так было задумано изначально, что именно эти два игрока сыграют по 45 минут в случае успешного результата в первом тайме. Но удивление от этого не становится меньше.
Впрочем, определенная логика в том, что с поля ушли именно Тарасов и Эдер есть. Дмитрий допускал некоторые вольности и иногда позволял "Енисею" проводить потенциально неплохие атаки. Эдер же, несмотря на забитый с пенальти гол, вообще не впечатлял. Он был очень медленным, передерживал мяч, часто терял его и отдавал не самые точные передачи. По такому выступлению можно даже сказать, что португалец сейчас не соответствует уровню игрока основы "Локомотива".
Фото: РИА Новости
Аленичева давно можно увольнять. Почему "Енисей" не делает этого?
Разговоры о возможной отставке главного тренера красноярского клуба ходят давно. Почва под ними при этом достаточно твердая. В Премьер-Лиге "Енисей" уверенно идет на последнем месте, а его игра не радует никого, кроме его соперников. Даже если игроки атаки выглядят неплохо, защитники перечеркивают все их старания своими ошибками. Ошибками, которые бывают крайне нелепыми и которые случаются слишком часто. Вот и сегодня "Локомотив" еще в первом тайме получил уверенное преимущество за счет неаккуратной игры рукой Дугалича в своей штрафной и грубой потери мяча Ятченко у своих ворот. А после перерыва до удаления Крыховяка на гостей вообще было грустно смотреть.
Но почему же "Енисей" не увольняет Аленичева? Наиболее распространенной версией является то, что у "красноярцев" просто-напросто нет денег на выплату неустойки, которая абсолютно неизбежна в случае принудительного расставания с тренером. Недовольство работой Дмитрия Анатольевича у руководства есть, но отсутствие лишних денег не позволяет принимать некоторые решения. Как говорилось в известном фильме, так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Воплощение этого тоста в реальность, кажется, "Енисею" сейчас нужно больше всего. Все-таки теперь еще проигран и кубок.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Енисей"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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