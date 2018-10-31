Ждать больше смысла нет - Аленичева пора увольнять. Но есть одно "но"

Престиж престижем, а грамотная ротация все равно важнее

Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"

Уверенная победа фаворита, бесславное поражение аутсайдера

Фото: Официальный твиттер ФК "Енисей"

Роман Тугарев - приятное открытие в составе "Локомотива"

Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"

Три замены в перерыве, две из которых сделал Семин - что это было?

Фото: РИА Новости

Аленичева давно можно увольнять. Почему "Енисей" не делает этого?