Юрий Семин: Аленичев - молодец, не боится ехать на периферию. Мне нравится игра его команды

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о победе над "Енисеем" (4:1) в матче 1/8 финала Кубка России, передает корреспондентГригорий Каленов.- Понравилась и результат, но и игра, особенно в атаке. Ребята играли с большим удовольствием, многое у них получалось. Самое главное, что мы прошли в следующий раунд кубка, боремся за кубок. В таком сложном графике выглядели неплохо. Самое важное, что игроки, которые не очень часто появлялись в стартовом составе, подошли в хороших кондициях и сыграли хороший матч. Единственный момент. Мы не самые грубые, мы чересчур миролюбивые даже. Но у нас уже шестое удаление, даже седьмое. То есть мы семь матчей играем в неполном составе.- Это все в комплексе. У нас не очень большая группа игроков. Сегодня у нас не смогли по медицинским показателям участвовать ни Смолов, ни Кверквелия, которому наложили 12 швов, Рыбус, Коломейцев, Фарфан… Ситуация сложилась так, что должны были играть другие. И они себя проявили хорошо. Причем все. Бывает, когда игрок сидит в резерве, не попадает в игровой ритм.- Я не знаю почему. Это сложный момент, не только чтобы поставить диагноз и вылечить. Не думаю, что у Рыбуса сложная травма. Нужно проявлять волю, выходить и начинать играть.- Я не вижу в этом ничего плохого. Это очень хорошо. Значит есть конкуренция молодых ребят. Сегодня у нас играла большая группа из академии, и они проявили себя неплохо, мы будем давать им шанс. Конкуренция никому не мешала. Человек, приходящий в "Локомотив", должен знать, что здесь конкуренция происходит каждый день. Нужно выигрывать эту конкуренцию.- Мы очень поздно приступили к подготовке к чемпионату и Лиге чемпионов. Очень поздно. Эти факторы играют поверхностную роль. Некоторые решали своим вопросы, кто-то позже приехал. И что вы хотите, чтобы команда была в ровном состоянии или хорошо играть? Конечно нет. Природу нельзя ничем заменить, ее надо понимать. Нам это будет уроком. Нужно к чемпионату готовиться заранее, а не в последний момент.- А почему без Аленичева?- По мне третий год ходят, но я пока на месте. Дмитрий молодец. Молодец в каком плане: он не боится поехать в команду на периферию. Он вывел ее в чемпионат России. Он хорошо строит игру, она мне нравится. Комбинационная. Но у него ограниченные возможности. В игроках, по всему остальному. У него есть направление: прекрасно играл "Арсенал", в современный футбол, хорошо играет "Енисей". Но есть моменты, которые не позволяют набирать очки. Но у Аленичева есть стиль, есть свое видение футбола, это самое главное. Эти ребята должны дальше работать на благо российского футбола. И Аленичев, и Тихонов, и наши локомотивские. Вон Маминов затерялся, хотя он очень талантливый тренер.- Это мы возьмем на вооружение. Но вратарь был у "Порту" – испанец, а у них, наоборот, сложные отношения.