Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Выступление Кокорина и Мамаева за сборную СИЗО оказалось под угрозой

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, оценил вероятность попадания футболиста и его друга, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в команду заключённых в СИЗО "Бутырка", где они содержатся в данный момент.

"Что касается футбола и того, что они с Кокориным будут играть в одной команде в СИЗО, то такое возможно, только если они будут осуждены. Надеюсь, до этой ситуации не дойдёт, и они будут играть в футбол в профессиональных командах.

А так, те лица, которые содержатся под стражей, ни в каких командах участвовать не могут. Они могут содержаться только в камерах, и, так как сейчас идёт следствие, они должны быть изолированы друг от друга на период расследования. Какая-то фейковая информация", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 01:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Илья Вапронов   (Сегодня, 02:25)
  • 0
  •  (0)
online

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.